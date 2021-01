Wut auf USA

Khaled Abdullah/REUTERS

In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa haben am Montag Anhänger der Ansarollah (»Huthi«) vor der US-Botschaft gegen die Einstufung als »terroristische Organisation« protestiert. Die Maßnahme soll an diesem Dienstag in Kraft treten und damit einen Tag vor Joseph Bidens Übernahme des US-Präsidentenamts. Dadurch werden viele Transaktionen mit den von den Ansarollah kontrollierten jemenitischen Behörden blockiert wie etwa die Bezahlung von Lebensmittelhilfen und medizinischem Personal für die extrem unter dem von Saudi-Arabien angeführten Krieg leidende Bevölkerung. (AFP/jW)