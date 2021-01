Räumdienst

Der Schriftsteller Marcel Beyer erhält den Peter-Huchel-Preis 2021. Die Jury zeichnete in einer Videositzung am 15. und 16. Januar Beyers Band »Dämonenräumdienst« ( Suhrkamp) als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2020 aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis werde voraussichtlich am 21. Mai in Staufen im Breisgau verliehen, teilte der SWR am Sonnabend in Freiburg mit. Bei dieser Gelegenheit werde auch die Verleihung des Peter-Huchel-Preises 2020 nachgeholt, die coronabedingt ausgefallen war. Der Preis ging an Henning Ziebritzki für seinen 2019 erschienenen Band »Vogelwerk« (Wallstein).(dpa/jW)