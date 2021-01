Bruegel auf der Couch

Trotz geschlossener Museumstüren können Kunstliebhaber die Werke von Pieter Bruegel (1525/30–1569) dem Älteren aus dem Bestand des Wiener Kunsthistorischen Museums zumindest online bewundern. Man habe die Gemälde virtuell aufbereitet, teilte das Haus am Freitag mit. Bei einer Onlinetour unter insidebruegel.net kann jeder die zwölf in Wien befindlichen Werke Bruegels begutachten, darunter weltberühmte Werke wie die »Bauernhochzeit«, »Jäger im Schnee« und der »Turmbau zu Babel«. Das Angebot ist gratis. Interessierte können so von der Couch aus durch Heranzoomen auch Details der Bilder sehen. (dpa/jW)