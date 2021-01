Bundesausschuss der Partei Die Linke zu Polizeigewalt gegen LL-Demo

Christophe Gateau/dpa Polizeilicher Gewaltexzess am 10. Januar 2021 auf der LL-Demo in Berlin

Der Bundesausschuss der Linkspartei hat sich am Sonnabend mit den Angriffen der Polizei auf die Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin am 10. Januar beschäftigt und folgenden Beschluss gefasst:

Der Bundesausschuss der Partei Die Linke hat die Erklärung des Bündnisses zur Vorbereitung der Demonstration im Rahmen der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung, 11. Januar 2021, zur Kenntnis genommen.

Der Bundesausschuss verurteilt entschieden die Polizeigewalt gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration im Rahmen der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung am 10. Januar 2021.

Wir sehen darin den Versuch, das in den ehemaligen Westsektoren Berlins und den sogenannten alten Bundesländern noch immer geltende Verbot der FDJ auch in den Ländern gewaltsam durchzusetzen, in denen es nach dem Einigungsvertrag von 1990 tatsächlich nicht gilt.

Wir fordern die für den Einsatz der Polizei im Land Berlin politisch Verantwortlichen auf, dieser polizeilichen Willkür eine Ende zu setzen.

Das Friedensplenum Bochum wies am Wochenende in einer Pressemitteilung auf den für den 22. Januar geplanten Aktionstag anlässlich des Inkrafttretens des Atomwaffenverbotsvertrags hin:

Am Freitag, den 22. Januar 2021, tritt der UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen in Kraft. Der Vertrag verbietet u. a. die Herstellung, Weitergabe, den Transfer, die Stationierung von und die Drohung mit Atomwaffen. IPPNW, DFG-VK und Friedensplenum werden am Freitag um 11 Uhr eine – unter Pandemiebedingungen sehr kleine – Feier auf dem Bochumer Rathausvorplatz organisieren. (…)

Gast der Feier ist die Bochumerin Rima Ideguchi. Ihr Großvater Shigemi Ideguchi gehörte zu den wenigen, die den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima 1945 nur 500 Meter vom Epizentrum entfernt überlebten – trotz schwerster Verbrennungen und Verstrahlungen. (…)

Als Symbol für die 50 Staaten, die den UN-Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert haben, werden am Freitag vor dem Rathaus 50 geschmückte Stühle aufgestellt. Ein weiterer leerer Stuhl steht in der Mitte und dahinter wird ein Transparent gehalten, auf dem daran erinnert wird, dass die Bundesregierung und die sie tragende große Koalition sich bisher der Vertragsunterzeichnung verweigert. Auf dem Transparent steht: Deutschland fehlt!

Seit 200 Tagen besteht das Klimacamp auf dem Fischmarkt in Augsburg. In einer Pressemitteilung vom Sonnabend heißt es dazu:

(…) Die bisherige Reaktion der Stadtregierung ist erschreckend passiv. Mit solch

einer Dauer haben auch die Klimacamper*innen selbst nicht gerechnet. (…) Die Anzahl der Aktiven und der Unterstützer*innen wächst dabei ständig an. (…) Aus ganz Deutschland reisen nach wie vor Menschen an, um die Campierenden zu unterstützen. Erst nachdem die Stadt auch mittels eines Gerichtsverfahrens vergebens versuchte, gegen die Anwesenheit des Camps vorzugehen, beginnt sie inhaltliche Gespräche mit den Demonstrierenden. Doch diese fallen ähnlich ernüchternd aus. Denn mit Zielen, die gerade einmal dazu führen, dass der unzureichende Koalitionsvertrag eingehalten wird, werden Berechnungen zufolge immer noch dreimal so viele Emissionen verursacht, wie Augsburg laut IPCC-Bericht 2018 anteilsmäßig noch zustehen, um die lebenswichtige 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten.