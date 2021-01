Merkels Nachlass

Michael Kappeler/dpa Armin Laschet pries die Kanzlerin in den höchsten Tönen

Am Ende lief es reibungslos. Armin Laschet wurde von den Delegierten der CDU zum neuen Vorsitzenden gewählt. Damit ist es der Kanzlerin erneut gelungen, ihren Favoriten durchzusetzen. Für Friedrich Merz und Norbert Röttgen bleibt, sich in die lange Schlange der von Merkel erledigten, gescheiterten Königinnenmörder einzureihen.

Während Röttgen nie eine Chance hatte, wurde es eng zwischen Merz und Laschet. Im ersten Wahlgang hatte der frühere Blackrock-Lobbyist sogar noch die Nase vorn. Nur 55 Stimmen machten in der entscheidenden zweiten Runde den Unterschied.

Das Ergebnis zeigt, wie zerrissen die Partei ist. Die CDU vermag es nicht, auf die Krise des Kapitalismus Antworten zu formulieren, die Banken- und Konzernchefs ausreichend befriedigen. In einem hatte Merz in seiner Rede recht: »Corona beschleunigt Prozesse, die wir auch schon vor der Pandemie gesehen haben.« Es sei daran erinnert, dass sich die USA und Deutschland Anfang 2020 in der Rezession befanden. Die Virusseuche ist nur eine Blaupause fürs Kapital.

Merkel skizzierte in ihrer Rede die künftigen Herausforderungen. Als sie 2005 ihr Amt als Regierungschefin antrat, war die deutsche Wirtschaft noch größer als die chinesische. Mittlerweile ist die Ökonomie der Volksrepublik viermal so groß wie die der BRD. In den bald 16 Jahren ihrer Regentschaft seien die öffentlichen Haushalte auf eine »solide Basis« gestellt worden. Nun stelle sich die Frage: »Wie wir unser Europa bauen« und den »großen Veränderungen der globalen Kräfteverhältnisse« begegnen.

Merz zielte darauf ab, die unter Merkel unzufriedenen Kapitalfraktionen zu besänftigen, bevor sie zu den Grünen oder der AfD abwandern. So wie Großbritannien nach dem »Brexit« solle auch der Türkei und Russland der Beitritt zum EU-Binnenmarkt gewährt werden. Dadurch bliebe die Freiheit des Kapitalverkehrs gewahrt, ohne politische Zugeständnisse machen zu müssen. Um es sich mit dem großen Bruder in Washington nicht zu verscherzen, solle über das Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 ein zweijähriges Moratorium verhängt und schleunigst das Handelsabkommen CETA mit der EU und Kanada ratifiziert werden – als Vorstufe für einen umfassenden Handelspakt à la TTIP. Der Verteidigungsetat müsse weiter aufgebläht werden, bis Berlin in der Lage sei, zehn Prozent der NATO-Fähigkeiten zu stemmen. Seine größte Sorge: »Ich möchte uns nie in einer Situation sehen, dass wir zwischen Amerika und China entscheiden müssen.«

Laschet äußerte sich nicht zu geopolitischen Herausforderungen. Er pries lediglich die Kanzlerin in den höchsten Tönen, die Deutschland, den »kranken Mann Europas«, aus der Depression geführt habe. Dabei wird Merkel hier mit fremden Federn geschmückt. Diesen »Erfolg« dürfen SPD und Grüne für sich verbuchen. Die Sozialdemokraten spielen seit der Umsetzung der »Agenda 2010« keine Rolle mehr. Die Grünen verwalten demnächst Merkels Nachlass.