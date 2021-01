Das A mit anderen Augen

imago/UIG Da guckst du, Picasso: Die einfachste Form der Kuhdarstellung ist – ein A (Darstellung aus der Grabkapelle des Nebamu, 1400–1350 v. u. Z.)

Was der Großbuchstabe A mit einer ägyptischen Kuh zu tun hat, woher der Schriftzug auf der Kerrygold-Butter kommt und warum Hitler die deutsche Fraktur verbieten ließ, die sich ahnungslose Neonazis bis heute tätowieren lassen, erklärt der Germanist und Sprachkolumnist Matthias Heine in seinem Büchlein »Das ABC der Menschheit«.

Zugegeben, vieles von dem, was da auf 256 kleinformatigen Seiten diskutiert wird, ist Nerdkram. Ob das erste Alphabet der Welt vor rund 4.000 Jahren in der untergegangenen Stadt Ugarit oder der untergegangenen Stadt Byblos notiert wurde oder ob ein bestimmter Nebenstrang des Arabischen das Altägyptische oder eine phönizische Schrift zum Vorbild hatte, bringt vermutlich nur linguistisch interessierte Kätzchen zum Schnurren. Dass die Erfinder des Alphabets aber keine Gelehrten, sondern semitische Bauarbeiter, Soldaten oder Händler waren, die das ausgeklügelte System der Hieroglyphen mit ihren Hunderten Schriftzeichen schlicht nicht beherrschten, gehört zu den zahlreichen aufschlussreichen Anekdoten aus Heines wunderbarem Buch. Dabei vereinfachten sie beispielsweise die Hieroglyphe für Rind, gesprochen Aleph, zum Lautzeichen für den Vokal A. Das schaut daher bis heute, drehte man es auf den Kopf, so aus wie ein Rinderkopf mit seinen zwei Hörnern.

Heine erläutert in seinem chronologischen Abriss weiter, dass die »Ilias« nur deswegen bis heute überliefert werden konnte, weil die Griechen im 8. Jahrhundert v. u. Z. das Alphabet übernahmen, und zeigt an vielen Beispielen, wie der Hellenismus die Entstehung der Alphabete weit über den Mittelmeerraum und den Nahen Osten hinaus beeinflusst hat. Später, als alle römisch-katholischen Länder lateinische, orthodox-christliche Länder die kyrillischen Buchstaben verpasst bekamen, hat dann auch Karl der Große seinen Auftritt. In seinem Auftrag wurde die »karolingische Minuskel«, also die Urform unserer heutigen Kleinbuchstaben, entwickelt.

Andere Alphabete hatten hingegen eine weit kürzere Lebensdauer. Das der amerikanischen Cherokee etwa, das um 1820 entstand und auf einem englischen Buch beruhte, das aber keiner der amerikanischen Ureinwohner lesen konnte. Deshalb ordneten die Cherokee den Buchstaben völlig neue Laute zu. Mit den in ihrer Lautbedeutung neu besetzten Lettern wurden immerhin rund acht Jahrzehnte lang Zeitungen gedruckt und Schüler unterrichtet, ehe das Cherokee-Alphabet wieder unterging.

Während Lenins Versuche, das Kyrillische durch die Lateinschrift zu ersetzen, von seinem Nachfolger Stalin gestoppt wurden, löschte Adolf Hitler in Deutschland per Gesetz eine jahrhundertealte Schrift aus. Die Fraktur, auch als »deutsche Schrift« bekannt, seit dem Mittelalter hierzulande verbreitet und 1871 mit der Reichsgründung zur Amtsschrift erhoben, wurde 1941 ebenso verboten wie die preußische Sütterlinschrift. Die vorgeschobene und unhaltbare Begründung: Bei der Fraktur handle es sich um »Schwabacher Judenlettern«. Tatsächlich konnten die zahlreichen Zwangsarbeiter aus dem Ausland mit der deutschen Schrift nichts anfangen, so dass sie ungeeignet für die Verwendung in den besetzten Gebieten erschien und es den pragmatischen Faschisten, die sich am Beginn einer Herrschaft über Europa wähnten, zweckmäßiger erschien, die deutsche Eigenart in der Schrift aufzugeben.

Die Geschichte des ABC umfasst noch zahlreiche ähnliche Episoden über gescheiterte Rechtschreibreformen, das Maori-Alphabet mit seinen zwölf und die Khmer-Variante mit 75 Buchstaben, Exkurse zur germanischen Runenschrift oder in die Mythologie der Götter, die viele Kulturen als Erfinder ihrer Schriften verehren. Es ist eine Reise, in der die Linguistik in ihrer Funktion als Hilfswissenschaft für das bessere Verständnis von kulturellem Austausch und vom Nachwirken religiösen und politischen Einflusses über Jahrtausende hinweg die vollen Möglichkeiten ihrer Disziplin aufzeigen kann. Eine Reise zum Anfang, zum A.