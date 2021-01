Weitere chinesische Firmen auf US-Index

Beijing. Wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump haben die Vereinigten Staaten weitere Beschränkungen gegen chinesische Firmen verhängt. So wurde unter anderem der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi am Donnerstag wegen angeblicher militärischer Verbindungen auf eine »schwarze Liste« des US-Verteidigungsministeriums gesetzt. Insgesamt fügte die US-Behörde neun chinesische Unternehmen der Liste hinzu. US-Investoren müssen Anteile an den Konzernen bis spätestens November abstoßen. Die chinesische Regierung verurteilte das Vorgehen der USA am Freitag. (dpa/jW)