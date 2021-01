Blackrock legt um eine Billion Dollar zu

New York. Der größte Vermögensverwalter der Welt, Blackrock, konnte 2020 bei den »Assets under management« (verwaltetes Vermögen) deutlich zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert um 17 Prozent oder rund 1,2 Billionen US-Dollar (989 Milliarden Euro) auf insgesamt 8,67 Billionen US-Dollar, wie das Handelsblatt (Freitagausgabe) unter Verweis auf Unternehmensangaben vom Donnerstag berichtete. Der Nettogewinn des Konzerns für das Gesamtjahr stieg auf bereinigter Basis ebenfalls um 17 Prozent auf gut 5,2 Milliarden US-Dollar. ­Blackrock profitierte vor allem von den hohen Kursen und der steigenden Spekulation an den Finanzmärkten während der Coronakrise. (jW)