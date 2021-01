Für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege

Christoph Soeder/dpa Protest gegen die Agenda von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC unterstützt eine Bundestagspetition für bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und ruft dazu auf, sie zu unterzeichnen. Dazu hieß es am Freitag:

Die Petition fordert mehr Zeit für Patient*innen durch verlässliche Arbeitszeiten der Pflegekräfte, weniger Bürokratie, Personalschlüssel nach echtem Bedarf sowie sofortiges Handeln bei Unterbesetzung. Zudem soll das Berufsbild aufgewertet werden durch höhere Gehälter, Zulagen und die Entlohnung von Weiterqualifizierung sowie mehr Entscheidungsmöglichkeiten und bessere Karrierechancen. Dritter Punkt ist die Forderung nach einer konsequenten Abkehr von Profitdenken und ökonomischen Fehlanreizen durch eine Gesundheitsreform. Unterschreiben 50.000 Bürger*innen die Petition innerhalb von 28 Tagen, muss der Bundestag eine öffentliche Anhörung abhalten. Dazu sagt Werner Rätz vom ATTAC-Koordinierungskreis: »(…) Jetzt ist es Zeit, stärkeren Druck auf die Politik auszuüben, damit sie endlich die skandalösen Zustände in der Pflege ändert. Die Petition hilft dabei.«

https://bit.ly/38hxq7y

Am 22. Januar tritt der UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen in Kraft, dazu teilte das Bremer Friedensforum am Freitag mit:

Der Verbotsvertrag ist ein wichtiger Schritt, um die Vision einer Welt ohne Atomwaffen wahr werden zu lassen. Unser Ziel: Deutschland tritt bei und wird atomwaffenfrei. Wir wollen, dass sich der Wunsch der großen Mehrheit der Menschen auch in der kommenden Regierung wiederfindet. Wie auch immer diese aussehen mag, sie soll dem UN-Atomwaffenverbot beitreten. Es dürfen keine neuen Atombomber angeschafft und der Abzug der Waffen aus Büchel in Rheinland-Pfalz sowie der Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe müssen eingeleitet werden. Mit dem Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages gewinnen auch wir neue Kraft für den weiter notwendigen langen Atem.

Der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄÄ) forderte am Donnerstag abend ein lebenslanges Bleiberecht für Banu Büyükavci, die eine Ausweisung in die Türkei befürchten muss:

2015 wurde die Ärztin Dr. Banu Büyükavci in Deutschland verhaftet, zeitgleich mit neun weiteren Personen, darunter ihr Lebensgefährte Dr. Sinan Aydin. Drei von ihnen waren schon zuvor jahrelang in der Türkei inhaftiert und wurden dort gefoltert, eine Person über 20 Jahre in einem der berüchtigtsten Gefängnisse der Türkei mit entsprechend gravierenden gesundheitlichen Folgen.

Dr. Banu Büyükavci wurde auch hier in Deutschland behandelt wie eine Terroristin, was u. a. Isolationshaft mit allen Einschränkungen inclusive Behinderung der Tätigkeit ihrer Anwälte bedeutete. Sie saß fast drei Jahre in Untersuchungshaft und wurde 2020 zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. (…) Sie wird als Kommunistin eingestuft, als Mitglied der türkischen TKP/ML und soll diese Organisation mit Geld und ideologisch unterstützt haben. Die TKP/ML wird durch den türkischen Staat als Terrororganisation eingestuft, sonst nirgends in der Welt, auch nicht in Deutschland (anders als z. B. die PKK). (…)

Wir Ärzt*innen vom VDÄÄ wollen Banu Büyükavci und den anderen vom türkischen Staat Verfolgten zur Seite stehen und wehren uns gegen die diesbezügliche Kooperation der Bundesregierung. Deswegen fordern wir die zuständigen Behörden auf, sich nicht länger zum Erfüllungsgehilfen politischer Verfolgung zu machen (…).