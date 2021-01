»Völkermord an den Tamilen findet weiterhin statt«

REUTERS/www.Tamilnet.com/Handout Tote und Verletzte nach einem Angriff des srilankischen Militärs auf ein Krankenhaus in Mullivaikal (2.5.2009)

Das srilankische Militär hat am 8. Januar ein von Studierenden errichtetes Denkmal auf dem Campus der Universität Jaffna abgerissen (jW vom 13.1.). Wofür stand dieses Denkmal?

Das Mullivaikal-Denkmal auf dem Universitätsgelände wurde 2019, also zehn Jahre nach dem Genozid an der tamilischen Bevölkerung von Studierenden erbaut, um an die verstorbenen und vermissten Tamilen zu erinnern. Mullivaikal ist die Küstenregion in den tamilischen Gebieten, wo am 18. Mai 2009 jenes furchtbare Massaker stattfand. Der Tag markiert das offizielle Ende des jahrzehntelangen Bürgerkriegs zwischen den »Befreiungstigern von Tamil Eelam«, LTTE, und dem srilankischen Regime.

Noch heute werden Zehntausende Tamilen, darunter viele Studenten vermisst. Dieses Denkmal ist ein wichtiger Ort des Erinnerns gewesen. Am 8. Januar wurde es von der srilankischen Regierung abgerissen. Damit wurde uns auch das Recht auf Erinnerung und Gedenken geraubt. Die Zerstörung des Mullivaikal-Denkmals bestätigt, dass der systematische Völkermord an den Tamilen weiterhin stattfindet.

Um die aktuelle Auseinandersetzung besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass die Universitäten und der Zugang zu Bildung seit jeher stark umkämpft sind. So wurde im Jahr 1970 von der Regierung ein Zulassungsschema für die Universitäten erlassen. Die Zulassung erfolgte zu 70 Prozent auf Basis von Prüfungsergebnissen und zu 30 Prozent nach der Herkunft aus bestimmten Distrikten. Das hat dazu geführt, dass Tamilen nur schwer eine Zulassung erhielten. Der Zugang zum Studium wurde für sie gesetzlich erschwert. Das hatte verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Ungerechtigkeit und Diskriminierung führte zu wütenden Protesten und war einer der wichtigen Gründe für die Entstehung der tamilischen Widerstandsbewegung.

Wie begründen offizielle Stellen den Abriss?

Er verlief ohne Ankündigungen unter der Aufsicht von Herrn S. Srisatkunarajah, dem Vizekanzler der Universität. Die Regierung äußert sich nicht offiziell zu dem Vorfall, sie hat einfach das Militär entsendet. Seitdem ist die Universität unter Besetzung srilankischer Truppen. Jeglicher Zutritt von Studenten und Professoren wurde untersagt. Die Universität darf ihren gewohnten Lehrbetrieb nicht fortsetzen.

Welche Proteste gibt es insbesondere von Studierenden, und was fordern sie?

Die lokale Bevölkerung versammelte sich umgehend an der Universität, um die Zerstörung des Denkmals zu verhindern. Jedoch verwehrte das Militär ihnen den Zutritt. Studenten, Professoren, Alumni und viele andere ließen sich nicht davon abhalten und protestieren trotz Coronapandemie vor dem Gelände der Universität. Zahlreiche Studenten befinden sich derzeit in einem Hungerstreik. Zudem gibt es in der Region auch einen Generalstreik.

Die Studierenden-Union der Universität hat einen offenen Brief verfasst, in dem sie das Vorgehen verurteilt. Einige Studierende beteiligen sich aus Angst vor dem Militär nicht an Protesten, sonst wären sie noch größer. Die tamilische Diaspora unterstützt die Protestaktionen durch Onlinekampagnen und Öffentlichkeitsarbeit. Wir Tamilen bangen um unsere Identität, denn unser Denkmal wurde einfach innerhalb einer einzigen Nacht zerstört. Wir fordern den Bau eines neuen Mullivaikal-Denkmals an derselben Stelle oder die sofortige Amtsenthebung des Vizekanzlers.

Bisher gibt es hierzulande noch keine nennenswerten Reaktionen. Was ist ihr Appell an die Politik in Deutschland?

Wir Tamilen aus Eelam fordern unser Selbstbestimmungsrecht und die Verurteilung des Genozids. Die stückweise Zerstörung unserer kulturellen Identität muss bestraft werden. Wir fordern eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse vor zehn Jahren. Lange Zeit wurden wir als »Terroristen« eingestuft und werden es teilweise auch heute noch. Die Menschenrechtslage auf Sri Lanka findet kaum Beachtung in der hiesigen politischen Öffentlichkeit. Das muss sich ändern.