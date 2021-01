Brasilianische Luftwaffe liefert Sauerstoff

Manaus. Nach dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems in der Amazonasmetropole Manaus hat Brasiliens Luftwaffe Sauerstoff geliefert. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Armee am Freitag. Demnach seien zwei Transportflugzeuge mit 386 Sauerstoffzylindern am frühen Morgen in der abgelegenen Stadt mitten im Amazonasgebiet angekommen. Gesundheitsminister Eduardo Pazuello hatte in einer Livesendung mit Präsident Jair Bolsonaro am Donnerstag abend bestätigt: »Es gibt einen Kollaps in der Gesundheitsversorgung in Manaus.« Demnach warteten dort 480 Covid-19-Patienten auf ein Krankenhausbett. (dpa/jW)