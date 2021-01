EU plant kein Verbot von Verschlüsselung

Brüssel. Nach heftigem Widerstand hat die EU-Kommission klargestellt, kein allgemeines Verbot chiffrierter Kommunikation zu planen. Das meldete dpa am Freitag. Es werde keine Lösung in Betracht gezogen, Verschlüsselungsmöglichkeiten grundsätzlich für alle Bürger einschränken oder direkt oder indirekt verbieten würde, heißt es in einem der dpa vorliegenden Schreiben von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson an drei EU-Abgeordnete. Sie könne bestätigen, »dass es keine Pläne gibt, in diese Richtung zu gehen«. Die Schwedin schließt darin auch »die Einführung von ›Hintertüren‹« für den Zugriff auf verschlüsselte Daten aus. (dpa/jW)