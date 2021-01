USA: Untersuchung zu Rechten in Armee

Washington. Extrem rechte Gruppierungen in den USA haben nach Regierungsangaben in den vergangenen Monaten die Zahl ihrer Anhänger in den Reihen der Streitkräfte gesteigert. Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Donnerstag (Ortszeit), diese Gruppen betrieben Rekrutierungskampagnen im US-Militär. Im Verlauf des vergangenen Jahres hätten die extrem rechten Aktivitäten innerhalb der Streitkräfte zugenommen. Der Pentagon-Mitarbeiter kündigte eine Untersuchung zu deren Ausmaß an. (AFP/jW)