Eigenverantwortung und Durchhalteparolen

Bislang galten die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie in der Schweiz als wenig streng. Nun soll sich das jedoch ab kommenden Montag ändern. Am Mittwoch kündigte der Bundesrat eine Verschärfung an, die kantonsübergreifend wirken soll. Präsident Guy Parmelin von der rechten SVP begründete den Schritt mit der Ausbreitung der Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika. Auch der sozialdemokratische Gesundheitsminister Alain Berset von der SP warnte, ohne Verschärfung der Regeln drohe der Alpenrepublik im kommenden Monat eine »dritte Welle«.

Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sollen bis Ende Februar geschlossen bleiben. Geschäfte, die keine Güter des täglichen Bedarfs anbieten, müssen ebenfalls schließen. Zudem sprach sich der Bundesrat dafür aus, Unternehmer dazu zu verpflichten, wann immer möglich, Homeoffice anzubieten. Dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) geht das jedoch nicht weit genug. In einer Stellungnahme monierte der SGB, dass diejenigen Bereiche, die ihre Tätigkeit einstellen müssen, zu spät Unterstützung ihrer jeweiligen Kantone bekommen. Auch für Erwerbslose verschärfe sich die Situation: »Für Arbeitslose ist es noch schwieriger geworden, wieder eine Stelle zu finden«. Auf der anderen Seite müssten die Unternehmer nicht für alle betrieblichen Kosten im Homeoffice aufkommen – für den Gewerkschaftsbund »unverständlich«.

Auch die Jungsozialisten kritisierten die Maßnahmen als nicht ausreichend. Bei fast 100 Toten am Tag sei es unverantwortlich, Angestellte weiter dazu zu zwingen, an ihre Arbeitsstätte zu gehen, so Noëlle Ruoss, Präsidentin der Sektion Thurgau, im Gespräch mit junge Welt. Zudem werde das Pflegepersonal völlig allein gelassen, immer mehr dort Beschäftigte litten an Burnout. »Wir fordern einen konsequenten Lockdown, bevor das Gesundheitssystem kollabiert«, ergänzt Ruoss.

Das sieht die größte Einzelgewerkschaft Unia ähnlich. Gegenüber junge Welt erklärte Beat Schenk, der im Vorstand der Unia-Jugend Ostschweiz-Graubünden sitzt: »Die Verschärfungen sind ein schlechter Witz.« Arbeiter würden für die Profite der Unternehmen geopfert. Zwar lobt der Gewerkschafter das Recht auf Homeoffice, kritisiert aber auch, dass die Umsetzung schwer zu kontrollieren sei. »Wir warten seit Monaten auf wirksame Maßnahmen. Das seien jedoch nur »Durchhalteparolen«, die auf Eigenverantwortung abzielten.

Bis zum 18. Dezember waren in der Schweiz Schulen, Arbeitsstätten und Geschäfte offen gewesen, eine teilweise Maskenpflicht wurde erst spät eingeführt. Mangelhafte Hygienekonzepte sowie fehlende Schutzmaßnahmen taten ihr übriges, im Herbst verzeichnete die Republik im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Covid-19-Tote als die USA. Trotzdem hielten die Verantwortlichen daran fest, den Skitourismus wie gewohnt zu ermöglichen. Besonders Reiche amüsieren sich auf den Pisten der Republik – und werden das auch weiterhin tun dürfen. »Skifahren findet an der frischen Luft statt«, begründete Gesundheitsminister Berset die Entscheidung. Dass der Ausbruch der Coronapandemie in Europa Anfang 2020 zu einem wichtigen Teil auf den Skitourismus im österreichischen Ischgl zurückzuführen ist: geschenkt.