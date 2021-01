Athen: Kauf von Bombern beschlossen

Athen. Mit großer Mehrheit hat das griechische Parlament für den Kauf von 18 französischen Kampfbombern des Typs »Rafale« gestimmt. Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos sprach bei der Parlamentsdebatte am Donnerstag vom größten Rüstungsprogramm Griechenlands seit Jahrzehnten, wie dpa am Abend meldete. Die Anschaffung soll 2,3 Milliarden Euro kosten. Auch der Kauf neuer Fregatten sowie von weiterer Munition und anderem Militärzubehör sei geplant. Zudem wird ab Mai die Dauer des Militärdienstes in Griechenland von neun auf zwölf Monate verlängert. (dpa/jW)