Tausende private Waffen vermisst

Berlin. In der Bundesrepublik werden offenbar weit mehr als 10.000 Schusswaffen vermisst. Ende 2020 waren 3.588 Stück aus Privatbesitz als verloren gemeldet; weitere 6.914 Waffen oder Waffenteile sind im nationalen Register als gestohlen registriert, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichteten. In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass laut einem Lagebild des Bundeskriminalamts zur »Waffenkriminalität« der illegale Waffenhandel im Internet von 352 Verstößen im Jahr 2018 auf 818 Verstöße 2019 zunahm. Die Waffen würden oft mit der Post versandt. Vor diesem Hintergrund kündigte das Bundesjustizministerium eine Verschärfung des Strafrechts an, mit der sich das Kabinett bereits nächste Woche befassen soll. (AFP/jW)