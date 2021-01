Ratspräsidentschaft: EU-Kommission in Portugal

Lissabon. Am Freitag sind Vertreter der EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell anlässlich des Beginns der portugiesischen Ratspräsidentschaft nach Lissabon gereist. Nach ihrem Gespräch mit Portugals Premierminister António Costa erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen via Twitter: »Ich weiß, dass ich auf Ihre Erfahrung und Ihr Engagement zählen kann.« Der traditionelle Besuch der Kommission zu Beginn jeder rotierenden Ratspräsidentschaft fand wegen der Coronapandemie in kleinerem Format statt. (dpa/jW)