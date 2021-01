»Das hätte längst geregelt sein können«

imago images/Emmanuele Contini Systemfehler: Masken haben die Apotheken, doch die Berechtigten warten mitunter lange auf ihre Gutscheine (Berlin, 15.12.2020)

Nach der Einführung der FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ab 18. Januar in Bayern steht Ministerpräsident Markus Söder, CSU, in der Kritik, weil unter anderem Studierende, Geringverdienende, Hartz-IV-Bezieher und Rentner sich die Anschaffung der teuren Masken nicht leisten können. Sie gehören zu den Kritikern. Wie argumentieren Sie?

Generell sind wir nicht gegen die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen. Wir erkennen an, dass es zum Problem werden kann, wenn hauptsächlich Masken schlechterer Qualität verwendet werden. Aber da FFP2-Masken nicht einfach wiederverwendbar sind, stellt es für viele ein großes Problem dar, deren Anschaffung zu finanzieren. Wir als Antiklassismusreferat an der Uni setzen uns dabei besonders für die Studierenden ein. Sie wurden bei der Coronapolitik sowieso weitgehend außen vor gelassen, was finanzielle Unterstützung angeht. In der Covid-19-Pandemie wird allem Anschein nach ein neoliberaler, kapitalistischer Kampf von oben durchgesetzt, indem mit Masken, Desinfektionsmitteln etc. gehandelt wird. Das geht auf Kosten von Gesundheit und Leben der Menschen. Tatsächlich aber trifft die Krise große Teile der Bevölkerung hart – nicht nur offensichtlich Bedürftige.

Nach der Kritik ruderte Söder zurück. Zunächst soll eine Kulanzfrist gelten. Verstöße sollen erst ab 25. Januar geahndet werden. 2,5 Millionen FFP2-Masken sollen an Bedürftige verteilt werden. Was halten Sie davon?

Da stellt sich doch die Frage: Wer ist bedürftig? Wo soll da die Grenze zu ziehen – und wie soll das nachzuweisen sein? Dieses Problem wird schon lange beim Hartz-IV-System offenbar, in dem sich Betroffene mit großem bürokratischem Aufwand komplett offenbaren müssen. Außerdem: 2,5 Millionen FFP2-Masken werden mitnichten ausreichen.

Im Dezember gab es bereits eine Kampagne der Bundesregierung mit Masken für über 60jährige. Resultat: Vor Apotheken bildeten sich Schlangen, tags darauf hängten die Läden Schilder aus, Masken seien nicht mehr vorrätig. Befürchten Sie jetzt ähnliches?

Das »Maskenproblem« ist bekannt, hätte längst geregelt sein können. Dennoch gibt es keinen politischen Lösungsplan, weder finanziell noch organisatorisch. Wir hoffen, dass es endlich dazu kommt.

Im Internet läuft eine teils sehr unsolidarische Debatte. Etwa heißt es, Hartz-IV-Bezieher könnten wegen der geschlossenen Geschäfte sowieso keine Kleider kaufen, hätten somit Geld für Masken. Hat Söder das mit seiner Kampagne zu verantworten?

Das ist eher nicht auf eine einzelne Person abzuwälzen. Die ganze bayerische Landesregierung steht für ihren so plötzlich gefällten Beschluss in der Verantwortung.

Was fordern Sie in bezug auf eine sozial gerechtere Coronapolitik?

Wir fordern, FFP2-Masken an alle kostenlos zu verteilen. Den Preis zu mindern, reicht nicht. Auch ohne Söders Kampagne, der Menschen jetzt sanktionieren will, wenn sie keine Maske tragen: Arme dürfen nicht einer stärkeren Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden. Ihre Notlage darf keinesfalls ausgenutzt werden, weil sie sich keinen Schutz davor leisten können. Zur Coronapolitik insgesamt wollen wir uns noch nicht äußern, weil sich unser Referat gerade erst gegründet hat.

Mit welchen Zielen denn?

Wir verstehen uns als Interessensvertretung aller Studierenden, die ökonomisch und kulturell begründet in der Gesellschaft Diskriminierung und Unterdrückung erfahren. Aus unserer Sicht gibt es keinen gesellschaftlichen Bereich und keine Institution, die nicht von Klassismus geprägt wäre. Armut spielt dabei oft eine Rolle, Faktoren wie Rassismus und Sexismus begründen meist parallel dazu die Benachteiligung von Personen. Wir vertreten konkret Betroffene, die im universitären Kontext aufgrund ihrer sozialen Herkunft unter ungleichen Chancen und ungleicher Teilhabe an gesellschaftlich vorhandenen Ressourcen leiden. Wir organisieren dazu Veranstaltungen und Vorträge und äußern uns generell zur aktuellen Politik, wie auch jetzt im Fall der FFP2-Masken.