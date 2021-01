Finales Schaulaufen

imago images/Bettina Strenske Kein schöner Anblick: Motivwagen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug (24.2.2020)

Vor der Entscheidung über den CDU-Vorsitz auf dem an diesem Freitag beginnenden, zweitägigen Onlineparteitag der CDU steigt die Spannung. Die Finalisten laufen sich warm; Spekulationen, wer das Rennen machen wird, machen die Runde. Nach den jüngsten innerparteilichen Umfragen, von denen niemand sagen kann, wie belastbar sie sind, ist keineswegs ausgemacht, dass der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der »Kandidat der Wirtschaft«, am Samstag von den 1.001 Delegierten zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wird. Denn seine Konkurrenten, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen, haben gegenüber Merz offenbar Boden gutgemacht.

Im ARD-»Deutschlandtrend« vom 7. Januar lag Merz mit 29 Prozent zwar in der Gunst der Unionsanhänger noch vorn, hatte aber gegenüber der Umfrage vom November satte zehn Prozentpunkte verloren. Laschet und Röttgen liegen mit jeweils 25 Prozent nur noch knapp dahinter. Interessant: Bei FDP- und AfD-Wählern ist die Begeisterung für Merz mit 41 respektive 57 Prozent deutlich größer. Aufschlussreich sind auch die Ergebnisse einer Allensbach-Umfrage unter 517 »Entscheidern« aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und des Wirtschaftsmagazins Capital, deren Ergebnisse die FAZ am Donnerstag veröffentlichte.

Wenig überraschend ist, dass Merz in den Chefetagen der Unternehmen am beliebtesten ist und dort einen klaren Vorsprung vor seinen Mitbewerbern hat. Bei den Berufspolitikern – Allensbach befragte 112 Politiker, darunter 20 Minister oder Ministerpräsidenten – liegt dagegen Laschet vorn. Die Unternehmer sähen Merz als »einen der ihren«, kommentierte Allensbach-Chefin Renate Köcher diese Ergebnisse. Die Umfrage belegt auch, dass die Grünen viele Freunde in den Chefetagen haben: Die befragten »Eliten« rechnen nicht nur mit einer »schwarz-grünen« Koalition nach der Bundestagswahl im September, sie wünschen sie sich zum ersten Mal auch. Vor vier Jahren hatten 65 Prozent der in diesem Panel Befragten noch ein Bündnis mit der FDP bevorzugt.

Bei den Grünen wird man das gern hören. Die frühere Ökopartei macht sich seit Monaten hübsch für die Union. Die Führung hat es wohlweislich unterlassen, einen CDU-Vorsitzenden und womöglich auch späteren Bundeskanzler Friedrich Merz als Hindernis für diese Konstellation zu benennen. Die Taz, die dagegen offenbar keine Einwände hat, schrieb am Donnerstag, dass »Schwarz-Grün« mit Merz zwar »konfliktträchtiger, aber denkbar« wäre. Das Blatt zitiert die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner, die den sogenannten Realo-Flügel koordiniert, mit den Worten: »Mit Merz zu koalieren wäre nicht unmöglich, aber schwierig.« Die Taz bezeichnete Merz als »eine Art Lord Voldemort des Neoliberalismus«, um am Ende zu konstatieren, die Grünen seien bereit »zum Flirt«.

Der Onlineparteitag der CDU beginnt an diesem Freitag um 18 Uhr mit Reden der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und von Generalsekretär Paul Ziemiak sowie Grußworten von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Markus Söder und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Parteitagsstudio auf dem Berliner Messegelände werden wegen der Pandemie nur der engste Führungszirkel um Kramp-Karrenbauer und Ziemiak, die drei Kandidaten sowie Techniker anwesend sein. Der Parteitag soll komplett im Internet und im Fernsehen übertragen werden.

Die Abstimmung über den Vorsitz ist für Sonnabend vormittag vorgesehen. Um die »digitale Vorauswahl« rechtssicher zu machen, schließt sich eine Briefwahl an, deren Ergebnis am 22. Januar feststehen soll. Laschet, Merz und Röttgen haben derweil versichert, dass sie das Ergebnis der Onlineabstimmung akzeptieren und bei einer Niederlage nicht mehr zur Briefwahl antreten. Daher ist damit zu rechnen, dass der neue CDU-Chef am Sonnabend feststehen wird. Wer immer die Wahl dann für sich entscheidet – er wird sich mit CSU-Chef Söder um die Kanzlerkandidatur streiten müssen. Die Schwesterparteien wollen nach dem CDU-Parteitag einen Fahrplan zur Kür des Kandidaten festlegen.

Merz machte jedenfalls in der Nacht zum Donnerstag erneut klar, wo seine Prioritäten liegen. »Einerseits hat der Finanzminister genug Geld für alle Projekte, andererseits will er eine neue Neidsteuer auf höhere Einkommen«, schrieb er auf Twitter. Das passe nicht zusammen. Der Beitrag entfesselte eine Debatte über Steuererhöhungen für Topverdiener. Der Hashtag »Neidsteuer« führte am Donnerstag stundenlang die Twitter-Trends in Deutschland an.