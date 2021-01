Die Aussitzerin

Hintergrund: Protest »Wir haben es satt!«

Wenige Tage vor der am Samstag in Berlin stattfindenden Protestkundgebung »Wir haben es satt!« fordern 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft eine grundlegende Wende in der Agrar- und Ernährungspolitik. Die zuständige Ministerin Julia Klöckner (CDU) habe nach fast vier Jahren im Amt kaum Nennenswertes vorzuweisen, so das Umweltbündnis in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Die Politik der Bundesregierung sei bauern- und umweltfeindlich. Zudem habe Deutschland bei den Verhandlungen zur EU-Agrarreform eine »rückwärtsgewandte Haltung« an den Tag gelegt und damit bewiesen: »Klöckner ist nicht willens, den gesellschaftlich gewollten Umbau der Landwirtschaft voranzubringen.«

»Nach 15 Jahren CDU/CSU im Agrarministerium ist der Reformstau verheerend. Das politische Versagen lässt sich an der Zahl der geschlossenen Höfe und verschwundenen Insekten ablesen«, erklärte Bündnissprecherin Saskia Richartz. Zur Bundestagswahl formulierte sie fünf Messlatten für eine krisenfeste Landwirtschaft: »Wir fordern: Steuergelder nur für den Umbau der Landwirtschaft, weniger Tiere besser halten, Höfesterben stoppen, Pestizideinsatz halbieren und Nein zum EU-Mercosur-Abkommen.«

Elisabeth Waizenegger, Milchbäuerin aus dem Allgäu und im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), fügte hinzu: »Das unionsgeführte Agrarministerium hat zu verantworten, dass seit 2005 130.000 Höfe schließen mussten. Dumpingpreise und Höfesterben haben wir satt! Die aktuellen Bauerndemonstrationen bei Lebensmitteleinzelhandel und Großmolkereien zeigen die verzweifelte Situation auf vielen Höfen. Wir Bäuerinnen und Bauern sind bereit für Klima-, Arten- und Tierschutz, wenn wir faire Erzeugerpreise bekommen und unsere Leistungen durch eine bessere EU-Subventionspolitik honoriert werden.«

Für eine bäuerliche Landwirtschaft mit mehr Umwelt-, Tier- und Klimaschutz findet die »Wir haben es satt!«-Demonstration seit 2011 alljährlich zum Auftakt der »Grünen Woche« statt. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ruft das Bündnis dieses Jahr allerdings mit der »Aktion Fußabdruck« zum Protest auf Distanz auf. So schicken Tausende Menschen dieser Tage ihre Fußabdrücke nach Berlin, wo diese am Samstag vor dem Kanzleramt in Szene gesetzt werden sollen, teilten die Organisatoren mit. Zudem werden Bauern mit Traktoren und Imker mit Rauchtöpfen die Agrarwendebewegung bei der Kundgebung am Amtssitz von Kanzlerin Angela Merkel repräsentieren. (jW)