Glück auf, Kumpel!

Robert Michael/dpa Zumindest die Kicker sind noch im Spiel (Foto: Pascal Testroet)

Pfeile und Sportbögen speziell für den Winterbetrieb sind eine echte Marktlücke. Noch fehlt es an solcherlei Spezialequipment, das dieser Tage auch die Bogenschützen vom Sportverein Erzgebirge Aue gut gebrauchen könnten. »Bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius funktioniert unser Material nicht mehr präzise«, berichtet Spartenleiterin Maren Unger. Niedrige Temperaturen sind nicht nur Gift für die Sehnen, das gesamte sensibel eingestellte Sportgerät leidet darunter. Trainingseinheiten im Freien sind daher keine Option. »Wir sind also komplett auf die Halle angewiesen.«

Leider sind die Hallen wegen des Shutdowns allesamt geschlossen. Bei den Bogenschützen in Aue geht derzeit so wenig wie in den anderen Breitensportabteilungen unter dem Dach des zweitgrößten sächsischen Vereins. Badminton, Billard, Frauenfußball, Judo, Kraftsport, Leichtathletik, Ringen, Schwimmen, Skisport, Tennis, Behindertenschwimmen: Der gesamte Amateursport befindet sich wegen des mittlerweile bis Monatsende verlängerten Shutdowns im Winterschlaf. Die Zwangspause trifft ebenfalls die 44 Jugendlichen am Nachwuchsleistungszentrum Fußball. »Wir mussten alles auf Null herunterfahren«, berichtet Michael Voigt, der im Lößnitzgrund zu Jahresbeginn sein zehnjähriges Jubiläum als Geschäftsführer beging. Heilfroh ist der 48jährige, dass zumindest noch seine Kicker in der zweiten Bundesliga im Spiel bleiben dürfen und mit ihrem aktuell siebten Rang als Nummer drei des gesamten ostdeutschen Profifußballs hinter den Leipziger Rasenballern und Union Berlin viel gute Laune nicht nur bei ihren 9.129 Vereinsmitgliedern in Aue verbreiten.

Fast jeder zweite der etwa 20.000 Einwohner der Kreisstadt Aue-Bad Schlema ist bei Erzgebirge Aue organisiert, der Großverein zählt momentan rund 500 Hobbysportler mehr in seinen Reihen als vor Jahresfrist. Ein für Coronaverhältnisse ganz erstaunlicher Umstand, den Voigt mit den örtlichen Besonderheiten erklärt. Erstens mit dem »großen Zusammenhalt«, wie er sich vom Wörtchen Kumpel ableiten lässt. Das Kumpelhafte wird in dieser Region einstiger Silber- und Erzvorkommen unweit der Grenze zu Tschechien nach wie vor großgeschrieben, auch wenn der Uranbergbau als bedeutendster Wirtschaftsfaktor und das Bergbauunternehmen Wismut als Träger der Betriebssportgemeinschaft nach 1990 komplett wegbrachen.

»Den Verein zu retten war damals eine mörderische Herausforderung«, sagt Voigt, und fast klingt es, als wäre ein Shutdown im Vergleich dazu etwas eher Niedliches. Auch jetzt bleiben die Vereinsmitglieder und die Partner von Erzgebirge Aue ihrer sportlichen Heimat treu. Warum? »Weil ihnen der Verein eine Herzensangelegenheit ist, und das hat sich über all die Jahre bestätigt«, sagt der Geschäftsführer. »Wir haben Sponsoren, die sind schon 30 Jahre an Bord.«

Zur Kumpelei, wie sie im Vereinswappen mit lila Hintergrund und im allgegenwärtigen »Glück auf«, dem Alltagsgruß der Bergleute, ihren Ausdruck findet, kommt als zweite örtliche Besonderheit die vorausschauende Vereinspolitik der vergangenen Jahre hinzu. Die Macher in Aue um ihren Vereinspräsidenten Helge Leonhardt vermochten nicht hellseherisch die Pandemie vorherzusagen. Sie wussten jedoch genau, wie ihr eingetragener und gemeinnütziger Verein, unter dessen Dach die Profifußballer als eigene wirtschaftliche Einheit geführt werden, zukunftsfest zu machen ist. »Von den zehn Jahren, die ich jetzt hier bin, haben wir neun Jahre lang gebaut«, sagt Voigt. Investitionen in die eigene sportliche Infrastruktur, die nun in der Pandemie ihr ganz besonderes Gewicht erhalten haben – als psychologisch wertvolle Botschaft an die Mitglieder: Seht her, unser Verein lebt und hat trotz Corona eine gesicherte Zukunft!

Ein Signal, das insbesondere das Erzgebirgsstadion ausstrahlt. Zwischen 2015 und 2018 wurde die Arena für rund 20 Millionen Euro modernisiert sowie um einen Fanshop und ein Leistungszentrum für den Nachwuchs erweitert. Das Schmuckkästchen im Tal signalisiert ebenso Optimismus wie andere neue Sportstätten in seinem unmittelbaren Umkreis: ein Zentrum für Billardspieler und Bogenschützen, die im vorigen Sommer ans Netz gegangene Leichtathletikanlage inklusive eines Funktionsgebäudes. Die allerneueste Errungenschaft ist der Ankauf einer Immobilie im Ortsteil Bad-Schlema und ihr Umbau zur Zentrale für die Ringer mit drei Matten, Fitnessräumen und Sauna. Die Sportstätte steht sowohl den Bundesligaringern als auch allen anderen Kämpfern offen.

Womit die prominente Abteilung über ein treffliches Quartier »für die nächsten drei Jahrzehnte« verfügt, sagt Voigt. Das Wort vom Investitionsstau sei bei »Wismut Aue«, wie der Verein bis 1993 hieß, aktuell ein Fremdwort. Im übrigen einer der Hauptgründe, weshalb die Zahl der Vereinsmitglieder gegenüber dem vorigen Jahr sogar noch zugenommen hat. Außerdem sei man bei einem Gesamtetat von rund 20 Millionen Euro finanziell relativ unabhängig. Ein wirtschaftliches Gut, das für die Erzgebirgler angesichts von Pandemie und Shutdown besonders zu Buche schlägt. Immer vorausgesetzt, auf den Kumpelgeist ist weiterhin Verlass und Abmeldungen bleiben die Ausnahme. Damit die Zahlen selbst in Zeiten sportlicher Passivität stabil bleiben, richtet die Geschäftsstelle ihr Augenmerk nun vermehrt auf die vereinsinterne Kommunikation. Regelmäßige Videoschalten in den einzelnen Abteilungen und Kontakte der Mitglieder über die sozialen Medien stellen eine wichtige »Normalität im Anormalen« dar. Für Voigt gehört das in der Pandemie entscheidend zur Überlebensphilosophie von Erzgebirge Aue – genauso wie das gemeinsame Mitfiebern, Zittern und Daumendrücken bei den Partien der »lila Veilchen« in der zweiten Fußballbundesliga.