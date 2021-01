Bosse machen Stunk

Sebastian Gollnow/dpa Intensive Betreuung in der Pflege soll aus Sicht der Unternehmer billig bleiben (Tübingen, 18.11.2020)

Poltern können die Bosse: »Angriff auf Tarifautonomie«, »höhere Löhne durch Geiselhaft einer ganzen Branche«. So steht es in einem Papier der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) gegen tariflich fixierte Arbeitsbedingungen im Pflegebereich, aus dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) jüngst zitierte. Ein Dokument, das offenbar im verbandseigenen Giftschrank liegt. »Ich habe mich schlaugemacht und kann Ihnen leider keine positive Nachricht geben«, erklärte eine BDA-Sprecherin am vergangenen Donnerstag gegenüber jW. Weiter sagte sie: »Wir haben das Papier nur der FAZ geschickt, und es wird nicht weiter rausgegeben.« Punkt­um.

Zum Hintergrund: Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten im Oktober 2019 Verhandlungen über einen repräsentativen Tarifvertrag für die Altenpflege aufgenommen. Mitte September 2020 einigten sich die Verhandlungsführer auf ein vorläufiges Tarifergebnis. Gemeinsames Ziel ist, den Tarifvertrag durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für ­alle Unternehmen in der Pflegebranche verbindlich zu machen. Das Vertragswerk soll am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten. Im Idealfall, denn das Verfahren ist kompliziert.

Mit dem sogenannten Pflegelöhneverbesserungsgesetz hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im vergangenen Jahr die Voraussetzung geschaffen, dass Tarifvereinbarungen vom BMAS über das Arbeitnehmerentsendegesetz auf die gesamte Pflegebranche »erstreckt werden können«, wie es offiziell heißt. Hierzu müssen indes die arbeitsrechtlichen Kommissionen der großen kirchlichen Trägergruppen, die Caritas und die Diakonie, per Anhörung beteiligt werden – und sie müssen zustimmen. Entschieden ist offenbar noch nichts. Anja Stoiser, stellvertretende Caritas-Pressesprecherin, sagte am Freitag auf jW-Anfrage: »Aktuell stehen mögliche Entscheidungen noch aus, da alle Beteiligten mitten im Prozess der Anhörung sind.« Ähnlich äußerte sich die Diakonie gegenüber dieser Zeitung.

Höhere Standards

Das Tarifergebnis von Verdi und BVAP sieht folgendes vor: In drei Schritten würden die Mindestentgelte angehoben, so dass examinierte Altenpflegekräfte ab Januar 2023 wenigstens 18,50 Euro pro Stunde erhalten. Bei einer 39-Stunden-Woche ergebe das einen Bruttoverdienst von 3.137 Euro im Monat. Pflegehilfskräfte ohne Ausbildung erhalten demnach mindestens 14,15 Euro, mit ein- bis zweijähriger Ausbildung ­wenigstens 15 Euro pro Stunde. »Das ist ein ordentliches Mindestniveau, das bessere Tarifverträge selbstverständlich unberührt lässt«, erläuterte Sylvia Bühler, die im Verdi-Bundesvorstand für das Gesundheitswesen zuständig ist, seinerzeit nach dem erzielten Ergebnis. »Dem Lohndumping insbesondere von kommerziellen Trägern wird so ein Riegel vorgeschoben«, sagte die Gewerkschafterin. Außer den Stundenlöhnen hatten sich die Tarifpartner auf ein Urlaubsgeld in Höhe von 500 Euro für Vollzeitbeschäftigte sowie einen Jahresurlaub von mindestens 28 Tagen geeinigt. Ein wichtiger Aspekt: Das Verhandlungsergebnis sieht von Beginn an in Ost- und Westdeutschland die gleiche Bezahlung vor.

Nur: Die Aufgabe im Pflegesektor ist noch größer. Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, sagte am Freitag auf jW-Nachfrage: »Wenn die ›Konzertierte Aktion Pflege‹ der Bundesregierung nicht verpuffen soll, muss Bundesgesundheitsminister Jens Spahn endlich auf die Tube drücken.« Mehr noch: Die seit langem angekündigte Pflegereform sei überfällig. »Wir brauchen«, so Piel, »eine Pflegebürgerversicherung, die alle pflegerischen Kosten abdeckt, um das Armutsrisiko Pflegebedürftigkeit endlich wirksam und langfristig zu bekämpfen.« Gleichzeitig müssen die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden. »Gelingt es nicht, beides zu lösen, droht ein Zusammenbruch des Pflegesystems«, mahnte die DGBlerin.

Ringkämpfe bei Verbänden

Die BVAP ist ein neuer Akteur im Handgemenge der Tarifkonflikte. Der Verband wurde Mitte 2019 gegründet und wird wesentlich von der Arbeiterwohlfahrt, dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Volkssolidarität getragen. Eine Konkurrenz für die BDA – genauer: Eine, die für einen Flächentarifvertrag im Pflegebereich votiert. Das liegt konträr zur BDA-Linie, denn nach Ansicht ihres Präsidenten Rainer Dulger hätten flächendeckende tarifliches Reglements »ihre Attraktivität verloren«, wie er am vergangenen Donnerstag via dpa mitteilte. Das dürfte ein Grund für die heftigen Attacken gegen den ­»Miniarbeitgeberverband« sein, der mit einer »nicht repräsentativen Gewerkschaft« eine »gefährliche Blaupause für andere Sektoren« vorgelegt habe, zitierte die FAZ aus dem oben erwähnten BDA-Papier.

Flankenschutz erhält die BDA vom »BPA-Arbeitgeberverband« (BPA-AGV) des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste. Er gilt als größter Unternehmerverband für die private Sozialwirtschaft hierzulande. Bereits zu Beginn der Verhandlungen zwischen BVAP und Verdi hatte sein Präsident, Exwirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), verächtlich von einem »AWO-Verdi-Lobbygesetz« aus dem Hause Heil gesprochen. Sven Halldorn, BPA-AGV-Geschäftsführer, sekundierte am Freitag auf jW-Anfrage: »BVAP und Verdi, die beide kaum Mitglieder in der Pflege haben, schließen einen nichtrepräsentativen Vertrag allein deshalb, um ihn auf Dritte übertragen oder für allgemeinverbindlich erklären zu lassen.« Hier liege ein »klarer Verstoß« gegen die grundgesetzlich geschützte Tarifautonomie vor. Und außerdem sei das »ein politisches Ablenkungsmanöver mit erheblichen Kollateralschäden für unsere Wirtschaftsordnung«, meinte Halldorn.

Typischer Alarmismus der Kapitalverbände, mehr nicht. »Mit dem Pflegelöhneverbesserungsgesetz sind entsprechend der im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielsetzung die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden, um einen Tarifvertrag auf die Pflegebranche erstrecken zu können«, teilte das BMAS am vergangenen Freitag gegenüber jW mit. Ferner sei der Vorwurf, diese Regelungen seien ein »›Angriff auf die Tarifautonomie‹ als unsachlich zurückzuweisen«. Das Prozedere basiere auf dem Arbeitnehmerentsendegesetz, betonte das BMAS, und sei demnach gesetzeskonform.

Kein Zweifel: Verdi will den Flächentarifvertrag in der Pflege durchsetzen. Die Gründe sind plausibel: »Ein bundesweit geltender Tarifvertrag mit rechtlich verbindlichen Mindestbedingungen sichert das Lohnniveau nach unten ab«, erklärte ein Verdi-Sprecher am Freitag gegenüber jW, und schütze die Branche vor einem ruinösen Unterbietungswettbewerb.