Gegen Abschiebepraxis

Moritz Frankenberg/dpa

In der Nacht zu Sonnabend verübten mutmaßlich antirassistische Aktivisten einen Brandanschlag auf den Fuhrpark der sogenannten Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig. Zehn Fahrzeuge, mit denen Abschiebungen organisiert werden, brannten Pressemeldungen zufolge vollständig aus. Weitere Brandsätze an einem LAB-Gebäude in Hannover-Langenhagen zündeten offenbar nicht. In einem auf dem Onlineportal »Indymedia« veröffentlichten Bekennerschreiben rechtfertigen die Autoren den Anschlag mit dem »mörderischen Abschiebesystem« hierzulande. (jW)