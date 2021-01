Linke-Chefin warnt Grüne vor Bündnis mit CDU

Berlin. Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, hat die Grünen dringend davor gewarnt, auf ein Regierungsbündnis mit der CDU nach der kommenden Bundestagswahl zu spekulieren. Dann könne die Partei ihr Programm »faktisch jetzt schon in die Tonne treten«, sagte Kipping am Sonntag bei der Jahresauftaktveranstaltung ihrer Partei. Links von der Union habe sich ein »machtpolitisches Fenster« aufgetan. »Wir kämpfen dafür, einen sozial-ökologischen und friedenspolitischen Politikwechsel einzuleiten«, heißt es in einem am Sonntag vorgestellten gemeinsamen Papier von Kipping, Koparteichef Bernd Riexinger, Schatzmeister Harald Wolf und Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Derzeit sind Linke, SPD und Grüne in Umfragen weit von einer Mehrheit entfernt; viele Beobachter rechnen zudem damit, dass die Grünen auf ein Bündnis mit CDU und CSU hinarbeiten. (dpa/jW)