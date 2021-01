Elon Musk reichster Mensch der Welt

New York. Enorme Kursgewinne der Tesla-Aktien an der Wall Street haben Firmenchef Elon Musk laut dem Milliardärsranking »Bloomberg Billionaires Index« zum reichsten Menschen der Welt aufsteigen lassen. Das Vermögen des 49jährigen ist demnach am Donnerstag auf 188,5 Milliarden US-Dollar (153,7 Milliarden Euro) gestiegen und lag damit zuletzt etwa 1,5 Milliarden über dem des Amazon-Gründers und bisherigen Spitzenreiters Jeffrey Bezos. Beide profitieren als Großaktionäre ihrer Unternehmen sehr stark vom aktuellen Spekulationsboom an der Börse. Teslas Aktie beispielsweise ist in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 700 Prozent gestiegen. (dpa/jW)