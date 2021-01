Nachschlag: Öl ins Feuer

Shannon Stapleton / Reuters Stachelt das Trump-Volk auf der Straße auf: Tucker Carlson wird von vielen radikalen Republikanern verehrt (7.11.2020)

Stell dir vor, sie wäre deine Tochter gewesen! Mit diesem Appell leitet der rechte Moderator Tucker Carlson seinen Kommentar zur Stürmung des Kapitols ein und meint die Frau, die dabei getötet wurde. Carlson, ein Mann mit Julius-Streicher-Qualitäten, bespricht seit 2016 auf Fox News das politische Geschehen. Um zwei Uhr deutscher Zeit lieferte er eine weitere Probe faschistischer Rhetoriktricks. Natürlich müsse man gegen jede Gewalt sein, räumt der Trump-Fan ein, lässt jedoch durchscheinen, dass ihn nur die Gewalt gegen den Mob stört. An die Demonstranten gewandt: »It is not your fault, it is their fault.« – Sie sind schuld, und gemeint waren die »Mächtigen«. Denn natürlich würde kein US-Bürger den Kongress stürmen, wenn es faire Wahlen gäbe. Aber das System sei eben »rigged« (manipuliert), nun würden die Mächtigen erst recht versuchen, den Bürgern grundlegende Freiheiten wegzunehmen. Entkleidet man Carlson seiner Phrasen, heißt das: Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat. (mp)