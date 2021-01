Das Set muss stimmen

imago stock&people »Wenn Literatur nicht bei denen bleibt, die unten sind, kann sie gleich als Partyservice anheuern« – Jörg Fauser

»Realität«, darunter macht es Jörg Fauser (1944–1987) nicht, ist das fast manische Mantra, das sich durch jene Texte zieht, in denen er den »Zustand der Literatur« besichtigt. Sie sind nun in dem Band »Der Klub, in dem wir alle spielen« gebündelt bei Diogenes erschienen. Natürlich weiß Fauser auch, wo diese Realität zu finden ist: dort, wo sich die Geschlagenen und Deklassierten treffen, an den Theken schäbiger Imbissbuden, auf Pferderennbahnen, in Puffs und Spielbanken dieser verkommenen Republik. Das ist ja auch ganz in Ordnung, verkennt aber in der ostentativ behaupteten Absolutheit, dass es noch andere Milieus gibt, deren Personal nicht minder reell und im übrigen dafür verantwortlich ist, dass es die Verlierer gibt, denen Fausers Sympathie gehört. Hier wäre bereits der passende Ort für das bekannteste programmatische Fauser-Zitat: »Wenn Literatur nicht bei denen bleibt, die unten sind, kann sie gleich als Party-Service anheuern.«

Die Welt jener, die oben sind, die Welt der Banken, Versicherungen und Konzerne, interessiert Fauser ebensowenig wie das Bürgertum, das er sogar noch mehr hasst als das »marxistisch-leninistische Sendungsbewusstsein« der Linken. Vor allem, wenn sich dieses Bürgertum, personifiziert durch »das Feuilleton«, mit Literatur abgibt – und von der natürlich nichts versteht, geht sie doch über den »Horizont des Germanistischen Seminars und die Rahmenrichtlinien für das deutsche Gemüt« hinaus. Wie der Realitäts- ist auch der Literaturbegriff Fausers eingeengt: »Brauchbare Literatur« ist primär die US-amerikanische, zuvörderst der Krimi, in dem unbestechliche Einzelgänger sich in einer bösen Welt behaupten. Schätzt der junge Fauser vor allem Dashiell Hammett und Raymond Chandler, sind ihm die gegen Ende seines kurzen Leserlebens fast schon zu weichgespült und können mit beispielsweise Mickey Spillane nicht mithalten.

Fausers Artikel, erschienen zwischen 1963 (da war Fauser 19) und 1987 (Tage vor seinem Tod beim Überqueren der A 94 bei München) vor allem in Magazinen wie dem Männerheft Lui oder dem Stadtmagazin Tip, sind didaktischer Natur. Wobei befremdet, dass Fauser, der das deutsche Wesen mit seinem Hang zum humorfreien Belehren attackiert, seinerseits in seinem bitterernsten missionarischen Drang sehr deutsch daherkommt. Einerseits. Andererseits hat er verinnerlicht, was er an Chandlers Schreiben lobt: Erst mal braucht Literatur ein »Set«, das »bis ins kleinste Detail stimmt: Atmosphäre, Licht und Schatten«, des weiteren ein Bildniveau, das alles enthalten muss, »was zu seinem Verständnis nötig, und alles verbergen, was für sein Geheimnis unabdingbar ist«, dann erst kommen »Action« und Dialog: »pure & simple«, rein und simpel.

Die Lehren aus der Lektüre seiner Lieblingsautoren beherzigt Fauser: So gut wie jeder seiner Texte – vom Hang zum gelegentlich arg dick aufgetragenen Pathos abgesehen – ist spannend, macht Spaß und erweitert den Horizont. Und wenn Jörg Fauser mal für einen Moment zu erklären vergisst, dass die deutsche Literaturkritik nicht alle Tassen im bourgeoisen Schrank hat, wenn mit ihm die schiere Begeisterung durchgeht, dann schreibt er brillante, kluge Porträts. Nach der Lektüre seines Aufsatzes über Hans Fallada etwa möchte man sofort den Fauser-Band weglegen und Fallada lesen. Oder Andreas Gryphius, Joseph Roth, Else Lasker-Schüler, sogar Erich Loest.

Auch wenn manches bei der ersten Lektüre ziemlich eindimensional wirkt in diesen Texten, die man tunlichst nicht hintereinander weg, sondern einzeln und mit Pausen lesen sollte, so sind die Ursachen für Fausers Zorn natürlich in Wahrheit komplizierter – er war vermutlich auch eine Reaktion auf die schroffe Ablehnung, die seine Bücher von der verhassten Kritik erfuhren. Man muss sich nur Fausers Auftritt beim Klagenfurter Wettlesen 1984 anschauen: der geifernde Marcel Reich-Ranicki, der sich anmaßt, Fauser aus der »ernsthaften« deutschen Literatur auszuschließen. Spätestens der im selben Jahr erschienene autobiographische Roman »Rohstoff« hätte Reich-Ranicki eines Besseren belehren müssen. Wie immer, wenn man sich mit Fauser beschäftigt, mündet die Auseinandersetzung in der Frage, was von ihm noch hätte kommen können – und in diesem Fall, wie er heute wohl urteilen würde über den Zustand der Literatur. Mit Sicherheit nicht milder.