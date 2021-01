Geldströme

Der kanadische Musiker Neil Young hat Medienberichten zufolge einen Teil seiner Songrechte verkauft. Der Deal mit dem britischen Investmentfonds Hipgnosis Songs umfasse 50 Prozent der Rechte an 1.180 Songs des 75jährigen Young, meldeten am Mittwoch etwa die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC. Der Fonds wurde demnach von Merck Mercuriadis aufgebaut, Exmanager von Elton John und den Pet Shop Boys. Hipgnosis hatte erst kürzlich den Kauf von Verlagsrechten des ehemaligen Fleetwood-Mac-Gitarristen Lindsey Buckingham gemeldet. Erst vor wenigen Wochen hatte der US-Singer-Songwriter Bob Dylan die Verlagsrechte an allen seinen Songs für mehrere hundert Millionen Dollar an den weltgrößten Musikkonzern Universal Music verkauft. Die Verlagsrechte haben sich in der Musikbranche insbesondere mit dem Erfolg der Streamingdienste zu einem äußerst wertvollen Gut entwickelt. (dpa/jW)