Krisenprofiteur Rheinmetall

imago images/AAP Auch Australiens Premierminister Scott Morrison bestellt fleißig beim deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall (hier zu Besuch in dessen Military Vehicle Centre of Excellence, Redbank, Australien, 11.10.2020)

Während viele Kleinbetriebe und Soloselbständige im Zuge der Coronakrise vor der Insolvenz stehen, boomt das Kriegsgeschäft. So bescherte das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) dem zweitgrößten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, der seinen Umsatz seit 2010 von vier auf 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2019 gesteigert hat, einen Großauftrag für hochmoderne Militärtransporter. Die Bestellung ergänzt einen Rahmenvertrag von 2017 mit einem Gesamtvolumen von nunmehr 542 Millionen Euro, wie die Waffenschmiede am Mittwoch mitteilte. Mit rund 390 Millionen Euro stamme mehr als die Hälfte des Volumens aus einem Konjunkturpaket der Bundesregierung, lobte der Konzern.

Mit der neuerlichen Order stockte das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) die ursprüngliche Bestellung um 1.000 auf knapp 3.300 Fahrzeuge auf. Rheinmetall soll die Ware in diesem und im kommenden Jahr an das Militär ausliefern. Man leiste damit »einen wesentlichen Anteil bei der Modernisierung der Lkw-Flotte der Bundeswehr«, begeisterte sich das Rüstungsunternehmen. Auch andere Staaten hätten diese Fahrzeuge bereits bestellt, heißt es weiter, darunter Großbritannien, Australien, Neuseeland, Dänemark, Norwegen und Schweden.

Dies ist nicht der einzige Auftrag, mit dem die Bundesregierung die Rüstungsschmiede während der Coronapandemie beglückt hat. Anfang Dezember 2020 verkündete das BAAINBw, dank Rheinmetall sei der Munitionsvorrat des Deutschen Heeres für den Kampfpanzer »Leopard 2« bis Ende 2028 gesichert. Demnach kann das Heer in den nächsten acht Jahren 19.000 Patronen scharfes Sprenggeschoss sowie fast 200.000 als Übungsgeschoss deklarierte Patronen von dem Unternehmen abrufen – ebenfalls für mehr als eine halbe Milliarde Euro. Kurz darauf freute sich der Konzern über einen neuen Auftrag der Bundeswehr für 48 schwere Sattelzugmaschinen für 41 Millionen Euro. Außerdem bestellte das Heer im Dezember 20.000 Gefechtshelme bei Rheinmetall mit einem Auftragswert »im niedrigen zweistelligen Millionenbereich«.

Auch in Sachen Kriegslogistik ist Rheinmetall sehr rege. Zwar löste der schwedische Rüstungskonzern Saab Anfang vorigen Jahres die deutsche Rüstungsschmiede beim Betreiben des Gefechtsübungszentrums GÜZ Altmark in Sachsen-Anhalt ab. Dort hatte Rheinmetall für mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr den laut Bundeswehr modernsten Truppenübungsplatz Europas mit der Kriegsübungsstadt »Schnöggersburg« verwaltet und gewartet sowie bei der Ausbildung Tausender Bundeswehr- und NATO-Soldaten jährlich geholfen. Inzwischen verfolgt das Unternehmen aber einen wohl lukrativeren Plan: Gemeinsam mit dem weltweit führenden US-Rüstungskonzern Lockheed Martin und rund zehn weiteren Firmen will es schwere Transporthubschrauber bauen und am Flughafen Halle-Leipzig ein Logistikzentrum für Militärtransporte errichten.

Da wundert es nicht, dass sich die Rheinmetall-Aktie derzeit im Höhenflug befindet. Erst am Mittwoch verzeichnete sie an der Frankfurter Börse einen leichten Kursgewinn von 87 auf 87,56 Euro, wie das Portal Ariva.de meldete. Während die Automobilsparte des Unternehmens zuletzt leichte Umsatzeinbußen von 2,93 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 2,74 Milliarden Euro 2019 hinnehmen musste, entpuppt sich das Geschäft mit Kriegsgerät zusehends lukrativer.