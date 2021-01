»Eine individuelle Straftat wird ihm nicht zur Last gelegt«

Thomas Frey/dp Der Angeklagte in einem Gerichtssaal des Koblenzer Oberlandesgerichts (Oktober 2020)

Immer wieder stehen kurdische Aktivisten in der BRD als mutmaßliche Mitglieder einer »terroristischen Vereinigung im Ausland« nach Paragraph 129 b Strafgesetzbuch vor Gericht. Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Koblenz beginnt an diesem Freitag ein Prozess gegen einen Mann, der in der Türkei bereits Verfolgung hat erleiden müssen. Was ist dessen Geschichte?

Hüseyin A. wurde Anfang der 1980er Jahre als junger Mann wegen seines politischen Engagements in der Türkei zum Tode verurteilt. Seine Strafe wurde später in 20 Jahre und sieben Monate Haft umgewandelt. Hiervon musste er zwei Jahre bei täglicher Folter zubringen, deren Zeitpunkt er selbst bestimmen musste. Bereits Ende der 1970er Jahre hatte er bei Angriffen faschistischer »Grauer Wölfe« eine Hand verloren, als die mit dem Ruf »Tod den Aleviten« das Haus seines Onkels stürmten und Familienmitglieder ermordeten. Nach seiner Haftentlassung im Februar 2001 floh er wegen erneut drohender Festnahme nach Deutschland.

Weshalb wurde er im Juli 2008 hierzulande inhaftiert?

Die Anklage bezichtigte ihn, sich als angeblicher »Sektorleiter Süd« und »Deutschlandverantwortlicher« der PKK in einer »kriminellen Vereinigung« betätigt zu haben. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf verurteilte ihn zur Haft von drei Jahren und neun Monaten. Im April 2012 folgte seine Freilassung, bei dreijähriger »Führungsaufsicht«. Er musste sich regelmäßig bei der Polizei melden, wurde ständig überwacht.

Was wird ihm im aktuellen Prozess vorgeworfen?

Von 2015 bis 2016 soll er als hauptamtlicher Kader das »PKK-Gebiet Mainz« mit angeschlossenen Regionen Wiesbaden, Bad Kreuznach und Rüsselsheim geleitet haben. Die Anklage bezieht sich auf Telekommunikationsüberwachung und Observationen durch den Verfassungsschutz sowie »Erkenntnisse« des Bundeskriminalamtes. Hüseyin A. habe Demonstrationen, Veranstaltungen sowie Spendenkampagnen organisiert und »PKK-Publikationen« verbreitet, heißt es. Eine individuelle Straftat in Deutschland wird ihm nicht zur Last gelegt.

Ist es Willkür, dass bestimmte politische Aktivitäten mal verfolgt werden und mal nicht?

Das Vorgehen gegen kurdische Aktivisten in Deutschland hat mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen mit der Türkei zu tun. Alle Strafverfolgungen finden mit Ermächtigung des deutschen Justizministeriums statt.

Die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, existiert hierzulande als offizieller Verein nicht. Wie kann dann jemand wegen Tätigkeit für sie verurteilt werden?

Das Konstrukt, hier politisch Aktive würden vermeintlich der Befehlsgewalt der PKK-Guerilla im Nordirak unterstehen, ist Resultat der Arbeit deutscher Strafverfolgungsbehörden und des Geheimdienstes. Sie bestimmen, wer aus ihrer Sicht als Kader strafrechtlich nach Paragraph 129 b zu verfolgen ist und wer sich vergleichsweise »normal politisch« engagiert. Doch selbst gegen letztere wird ermittelt, zum Beispiel wegen des Zeigens verbotener Symbole nach dem Vereinsrecht, oder ihnen wird mit Ausweisung gedroht.

Werden auch Menschen aus anderen Ländern neben der Türkei nach Paragraph 129 b verfolgt?

Davon ist mir in dem Ausmaß nichts bekannt. 129-b-Verfahren gibt es etwa gegen Angehörige der Terrormiliz IS.

Die politische Justiz hierzulande trifft nicht nur kurdische Aktivisten. Mit welchen Organisationen kooperiert Azadi?

Wir arbeiten eng mit der Roten Hilfe zusammen, partiell auch mit Bürgerrechts-, Antirepressions- und Flüchtlingsorganisationen sowie mit Anwältinnen und Anwälten etwa von der »Europäischen Vereinigung von Juristinnen und Juristen für Demokratie und Menschenrechte in der Welt«. Wir fordern, dass die Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden nicht länger hingenommen und der politische Kampf gegen das PKK-Verbot intensiviert wird. Die Zusammenarbeit Deutschlands mit der Türkei muss eingeschränkt werden, besonders auf dem Rüstungssektor.