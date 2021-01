Bevorstehender Machtwechsel in Sarajevo

imago images / Lindenthaler Bereits seit 2009 im Amt: Valentin Inzko, noch Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina (12.5.2019, München)

Neben Angela Merkel und Alex­ander Lukaschenko gehört Valentin Inzko zu den am längsten amtierenden Machthabern in Europa. Seit 2009 bekleidet der österreichische Diplomat den Posten des Hohen Repräsentanten (OHR) für Bosnien und Herzegowina. Das Amt wurde im Zuge des Vertrags von Dayton 1995 in Leben gerufen und soll dafür sorgen, dass das Abkommen in der ehemaligen jugoslawischen Republik umgesetzt wird. Dafür hat der OHR weitreichende Rechte, die ihn auch dazu befähigen, Entscheidung der bosnischen Institutionen aufzuheben und sogar durch eigene zu ersetzen. Er fungiert so als De-facto-Statthalter des Westens in Bosnien. Ein neuer OHR kann nur durch den Friedensimplementierungsrat bestimmt werden. Diesem gehört unter anderem auch Russland an, das für die Abschaffung des Amts des Hohen Repräsentanten plädiert.

Nun soll nach zwölf Jahren vorerst nur mit der Regentschaft Inzkos Schluss sein. Während der Weihnachtstage bestätigte der Diplomat gegenüber der österreichischen Presseagentur APA, dass ein Nachfolger für ihn gesucht werde. Im Gespräch sei dafür der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU). Über die Personalie seien von der BRD-Botschafterin bereits Gespräche in Sarajevo mit den Vertretern der kroatischen und bosniakischen Bevölkerungsteile im dreiköpfigen Staatspräsidium geführt worden. Außen vor blieb das serbische Mitglied.

Dies ist nicht verwunderlich, denn nicht zuletzt Inzko hat aus seiner Gegnerschaft zu dem Vertreter der vor allem von Serben bewohnten Republika Srpska keinen Hehl gemacht. Doch auch gegen die sozialen Proteste, die 2014 in der bosnischen Bergarbeiterstadt Tuzla ihren Ausgang nahmen und sich im ganzen Land ausbreiteten, bezog der Österreicher Stellung: »Wenn die Lage eskaliert, werden wir eventuell an EU-Truppen denken müssen«, drohte er den Demonstranten. An der desaströsen Lage der Menschen in Bosnien hat sich seitdem nicht viel geändert. Zehntausende kehren dem Land den Rücken und suchen in Westeuropa nach Arbeit. Das ist auch ein Resultat eines nicht funktionierenden Staates, der dem Land durch das Dayton-Abkommen aufgezwungenen worden war.

Der Vorschlag, Schmidt mit dem Amt des OHR zu beauftragen, entspricht dem deutschen Interesse am Balkan. Berlin betrachtet die Region als eigenen Hinterhof. In den vergangenen Jahren war es deswegen immer wieder zum Konflikt mit den USA gekommen, die ebenfalls Ansprüche auf die Halbinsel geltend gemacht haben. Dabei konnte die Regierung unter dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump die Bundesrepublik ausbooten, beispielsweise mit dem im vergangenen September in Washington abgeschlossenen Abkommen zur »Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen« zwischen Serbien und dessen abtrünniger Provinz Kosovo oder die rasche Aufnahme Nordmazedoniens in die NATO im vergangenen Frühjahr.

Im Sinne Berlins wäre eine Ernennung Schmidts allemal. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er 2017 bekannt, als das Mitglied des Kameradenkreises der Gebirgstruppe in seiner Funktion als Landwirtschaftsminister ganz zur Freude der Agrarindustrie und des Pharmakonzerns Bayer mit seiner Zustimmung für die EU-weite Zulassung von Glyphosat sorgte. Und auch in bezug auf die deutsche Balkanpolitik ist Schmidt auf Linie, so dass dem Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags vor knapp einem Jahr vom kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic der Verdienstorden »Ante Starcevic« verliehen wurde. Ausgezeichnet worden sei er wegen seines langjährigen Engagements für die Unabhängigkeit Kroatiens, wie Schmidt auf seiner Facebook-Seite schrieb.