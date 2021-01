Im dritten Shutdown

Ronen Zvulun / Reuters Die Beschäftigten des Sourasky Medical Center in Tel Aviv bejubeln den Beginn der Impfkampagne (20.12.2020)

In Israel gelten seit Mitternacht verschärfte Bestimmungen zur »Eindämmung des Coronavirus«. Sie erweitern den nach offizieller Zählung dritten Shutdown, der seit dem Nachmittag des 27. Dezembers in Kraft ist, und verlängern ihn zunächst bis zum 21. Januar.

Wie es danach weitergehen wird, ist realistisch betrachtet völlig ungewiss. Das hält die Regierung nicht davon ab, die Bevölkerung mit der Aussicht zu trösten, es gehe jetzt nur noch um »den letzten Kilometer« der mühsamen Wegstrecke und der gegenwärtige Shutdown werde auch der letzte überhaupt sein. Das Thema wird besonders eindrucksvoll von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bespielt. Schon zu Beginn des dritten Shutdowns versprach er, dass die angeordneten Beschränkungen des gesellschaftlichen und individuellen Lebens, zusammen mit einer verstärkten Impfkampagne, Israel »zu einem der ersten Länder in der Welt machen« würden, »die dem Coronavirus entkommen und die Wirtschaft wieder öffnen« könnten.

Strengere Kontrollen

Die wichtigste seit Mitternacht geltende Maßnahme ist die Schließung aller Schulen und Kindergärten, von der nur sonderpädagogische Einrichtungen ausgenommen sind. Das war schon während der ersten beiden Shutdowns praktiziert worden. Dieses Mal herrschte in der Regierung zuerst die Absicht vor, Schulen und Kindergärten überwiegend offen zu halten. Dem hatte von Anfang an vor allem Gesundheitsminister Juli Edelstein (Likud) widersprochen. Andernfalls werde die Lage bald so schlimm sein wie im Frühjahr 2020 in Italien.

Letztlich hat Edelstein sich nun durchgesetzt. Untersuchungen zeigen allerdings, dass die Unterbrechung des Präsenzunterrichts bei der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler zu Lernverlusten führt und die Chancenungleichheit zwischen Kindern mit günstigen und ungünstigen familiären Hintergründen verstärkt.

Weiterhin dürfen sich nur noch fünf Menschen verschiedener Haushalte in geschlossenen Räumen und zehn im Freien – statt bisher zehn bzw. 20 – versammeln. Ausgenommen sind Hochzeiten, Beschneidungen und Begräbnisse, für die die alten Zahlen weiter gelten. Es bleibt bei der im Dezember angeordneten Regelung, dass Menschen sich nur in Ausnahmefällen außerhalb eines Radius von 1.000 Metern um ihre Wohnung bewegen dürfen. Die Einhaltung dieses Gebots, das bisher angeblich nur nachlässig befolgt wurde, soll von jetzt an sehr viel stärker durch die Polizei kontrolliert werden. Im Zuge der neuen Maßnahmen müssen außerdem auch erheblich mehr Läden und Firmen, die nicht als »lebenswichtig« eingestuft sind, geschlossen bleiben.

Seit dem 20. Dezember wurden in Israel in einem weltweit einmaligen Rekordtempo bis Mittwoch 1,6 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Gemessen an der Bevölkerungszahl können nur zwei Staaten mithalten, die aufgrund ihres hohen Pro-Kopf-Einkommens sehr viel günstigere Voraussetzungen haben: Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Am Mittwoch lag der Anteil der Geimpften an der Bevölkerung in Israel bei 15,83 Prozent, in den USA hingegen nur bei 1,46 Prozent, wie die Times of Israel berichtete. Weltweit lässt sich demnach ein Durchschnitt von lediglich 0,19 Prozent errechnen.

Impfstoff geht aus

Vorrangig geimpft werden Menschen über 60 und Angehörige von gesundheitsbedingten Risikogruppen sowie das Personal von Alten- und Pflegeheimen. Derzeit sind die Vorräte aber weitgehend erschöpft, Nachschub wird erst im Februar erwartet. Die Behörden wollen dennoch sicherstellen, dass alle schon Geimpften die erforderliche zweite Dosis erhalten können, und haben deshalb Neuimpfungen vorläufig eingestellt.

Israels eindrucksvoll organisierter Impfkampagne steht der anhaltend starke Anstieg der registrierten Neuinfektionen gegenüber. Umgerechnet auf die Bevölkerungsgröße ist deren Zahl höher als in den USA. Sie liegt jetzt bei knapp 9.000 pro Tag und hat damit fast wieder die Rekordhöhe von Ende September erreicht, nachdem sie vorübergehend unter 1.000 gefallen war.