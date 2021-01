Blechen für Klimaschutz

imago images/IPON Mieten sind in vielen Städten bereits unbezahlbar (Proteste in Berlin, 20.6.2020)

Mieter werden in diesem Jahr sicher nicht begeistert sein von den Bemühungen der Bundesregierung für den Klimaschutz. Der Grund ist der Preis für Kohlendioxid (CO2), der ab diesem Jahr auf die Heizkosten aufgeschlagen wird. Für eine durchschnittliche Wohnung bedeutet das Mehrkosten von 25 bis 125 Euro im Jahr, die bislang komplett von den Mietern getragen werden müssen. Der Deutsche Mieterbund (DMB) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) forderten am Donnerstag ein Umdenken.

Aus klimapolitischer Sicht ergebe die Umlage des Preises für CO2 auf die Mieter keinen Sinn, sagte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Häuser mit alten Heizungsanlagen müssten zwar dringend saniert werden, aber die Kosten sollten vollständig von den Vermietern getragen werden, da sie letztlich »über die Art der Beheizung entscheiden«. Mieter hätten dabei keinen Einfluss, würden aber durch die Umlage mehrfach bestraft.

In Häusern, die bislang nicht energetisch saniert sind, sind die Heizkosten nach Angaben des DMB im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie in einem sanierten Haus. Für die, »die sich keine Wohnung in einem ökologischen Haus mit klimafreundlicher Heizanlage leisten können«, stellt die Umlage eine zusätzliche Belastung dar, die vom Staat nur unzureichend durch flankierende Maßnahmen kompensiert wird. Das liege unter anderem daran, dass nicht alle von der gestiegenen Pendlerpauschale profitieren oder Wohngeld mit CO2-Zuschuss erhalten. Von letzterem profitieren nach DMB-Angaben lediglich drei Prozent der Mieterhaushalte.

»Die Mietkostenbelastung ist für viele Haushalte immens«, sagte Siebenkotten. Gerade in der Coronapandemie hätten viele Mieter erhebliche Einkommensverluste zu verkraften, wodurch die Kosten fürs Wohnen noch einmal besonders hart zu Buche schlagen. Das Limit sei für viele längst überschritten, und die Bundesregierung müsse endlich handeln und sie vor weiteren Belastungen schützen.

Auch die Verbraucherzentralen dringen auf eine spürbare Entlastung der Mieter. Klaus Müller, Vorsitzender des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV), sagte der Stuttgarter Zeitung (Montagausgabe): »Klimaschutz ist unverzichtbar, wird aber nur gelingen, wenn die Politik die Risiken und Kosten nicht einseitig auf die Verbraucher abwälzt.« Fair wäre es aus seiner Sicht, wenn Mieter und Vermieter jeweils zur Hälfte an der CO2-Umlage für die Raumwärme beteiligt würden.

Diese Positionen hatten zuvor auch die SPD-geführten Bundesministerien vertreten und einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Ursprünglich sollte das Kabinett bis Ende 2020 über das Papier entscheiden, aber bislang liege dazu kein Vorschlag der zuständigen CDU-geführten Ministerien vor, so Schulze. Sie betonte, wenn nicht bis Februar eine Einigung mit der Union erzielt werde, blieben die Mieter auf den Zusatzkosten sitzen.

Ziel des Preises auf Kohlendioxid ist es, Investitionen für den Klimaschutz in Gebäuden anzuregen. Die Theorie dahinter: Steigen die Heizkosten in einer Wohnung, dann ziehen die Mieter in eine andere mit moderner Heizung und geringeren Kosten. Die Vermieter sollen dadurch animiert werden, die Wohnungen und Heizungsanlagen in ihren Häusern zu sanieren. Allerdings funktioniert diese Theorie nur, wenn genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, was in den meisten größeren Städten Deutschlands nicht der Fall ist. Nicht von ungefähr erklärte der DMB, dass die Lenkungswirkung der Umlage völlig verfehlt werde, wenn ihre Kosten »zu 100 Prozent an den Mieter durchgereicht werden«.

Vom Preis auf Kohlendioxid betroffen sind vor allem Wohnungen, die mit Gas und Öl beheizt werden. Im Jahr 2018 waren das in Deutschland drei von vier Wohnungen, wobei mehr als jede zweite (52,1 Prozent) mit Erdgas und knapp ein Viertel (23,5 Prozent) mit Öl beheizt wurden. Auch neue Wohnungen werden noch zum Großteil mit fossilen Energien gewärmt: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 42,8 Prozent der 2019 fertiggestellten Wohngebäude mit einer Öl- oder Gasheizung ausgerüstet.