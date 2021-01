Blauhelme nach Washington!

imago stock&people Wann kommen sie zur Stabilisierung der Lage in der US-Hauptstadt zum Einsatz? Chinesische UN-Friedenstruppen in Qinyang (16.7.2010)

Doch kein Friedensnobelpreis für Donald Trump? Der norwegische Abgeordnete Christian Tybring-Gjedde hatte den abgewählten US-Präsidenten im September noch nominiert, halte allerdings eine Preisvergabe nach den jüngsten Geschehnissen in Washington für »sehr unnatürlich«, wie er am Donnerstag im norwegischen Fernsehen erklärte. Nicht nur Tybring-Gjedde zeigte sich am Tag nach dem Sturm auf das Kapitol wie vor den Kopf gestoßen. Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt reagierten mit Bestürzung und »Sorge um die US-Demokratie« auf die Gewalt im politischen Zentrum der Vereinigten Staaten – und machten mehr oder weniger direkt den US-Präsidenten dafür verantwortlich.

Shannon Stapleton/REUTERS

Nach einer Rede Trumps waren am Mittwoch etliche seiner Anhänger vor das Kapitol, den Sitz des US-Kongresses, gezogen, um gegen die Verkündung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zu protestieren. Dabei kam es auch zu Übergriffen auf Journalisten. Zahlreichen Personen gelang es unterdessen, unter anderem auch mit Hilfe der Sicherheitskräfte, in das Parlamentsgebäude zu kommen. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sie dort die Einrichtung verwüsteten oder entwendeten – oder auch für Selfies mit Polizisten posierten. Die Kongresskammern unterbrachen ihre Sitzungen, Säle wurden geräumt. Nach Behördenangaben kam eine Frau bei den Unruhen durch Polizeischüsse im Kapitol ums Leben, zu drei weiteren Todesfällen bei den Protesten gab es zunächst keine näheren Angaben.

Jonathan Ernst/REUTERS

Ein Einsatz der Nationalgarde war vom Pentagon zunächst abgelehnt worden. Erst als die Situation in Washington auch nach Stunden nicht unter Kontrolle war, rückte sie an. Für die Nacht wurde eine Ausgangssperre über die US-Hauptstadt verhängt. Die US-Bundespolizei FBI hat bereits eine Webseite für Hinweise auf Teilnehmer eingerichtet. In der Zwischenzeit sperrten die Onlinenetzwerke Twitter und Facebook vorübergehend die Konten Trumps. Der US-Präsident habe mit seinen Botschaften während des Sturms auf das Kapitol das »Risiko der andauernden Gewalt« verstärkt, »anstatt es zu verringern«, erklärte Facebook dazu.

Shannon Stapleton/REUTERS

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, nahm der Kongress demonstrativ wieder seine Arbeit auf, am Donnerstag morgen wurde offiziell der Wahlsieg Joseph Bidens bestätigt. Trump kündigte im Anschluss zum ersten Mal eine »geordnete« Amtsübergabe an.

imago images/UPI Photo

Gebannt verfolgte die Welt das Geschehen in Washington und kommentierte in sozialen oder traditionellen Medien. Das OSZE-Büro für Menschenrechte und demokratische Institutionen (ODIHR) in Warschau rief am Donnerstag »alle Seiten« in Washington »zur Einhaltung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit« auf. UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich »traurig« über die Ereignisse in der US-Hauptstadt, Bundeskanzlerin Angela Merkel war zusätzlich »wütend«. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von »schockierenden Szenen«, EU-Ratschef Charles Michel nur von einem »Schock«. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte: »Das ist nicht Amerika.« EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter: »Ich glaube an die Stärke der US-Institutionen und -Demokratie.«

Leah Millis/REUTERS

Die Volksrepublik China wünschte den USA am Donnerstag eine schnelle Rückkehr zu »Frieden, Stabilität und Sicherheit«. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, wies zudem auf Parallelen zu den Ausschreitungen in Hongkong hin. Während US-Medien jetzt mit Blick auf Washington von einem randalierenden »Mob« schrieben, hätten sie die gewalttätigen Demonstranten in Hongkong zu »Helden der Demokratie« verklärt. »Der starke Kontrast in den Reaktionen und der Wortwahl ist es wert, dass wir darüber nachdenken«, so Hua.

imago images/ZUMA Wire

