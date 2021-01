Nachschlag: Auf Sand gebaut

picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa Gemessen an der Marktkapitalisierung werden deutsche Unternehmen immer unbedeutender

Die herrschende Klasse in Deutschland spricht mit einer unerträglichen Arroganz und Ignoranz über die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Man sei schließlich Exportweltmeister und habe die besten Ingenieure der Welt. Wie die »Börse vor acht« am Dienstag berichtete, steht es um die Zukunft der deutschen Wirtschaft nicht gut. Man hat den Trend zur Digitalisierung verschlafen. Unter den zehn wertvollsten Konzernen der Welt findet sich kein einziges deutsches Unternehmen. Statt dessen sind dort z. B. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Tesla. Im selbsternannten Autoland ist man darüber erstaunt. Technologisch ist Tesla der Konkurrenz um sechs Jahre voraus, schätzen Analysten. An der Börse wird nun einmal die Zukunft gehandelt. Unter den 300 Topkonzernen stammen nur 13 aus Deutschland, aber dafür auffallend viele aus China, Indien usw. Ökonomen sprechen schon von einem asiatischen Jahrhundert. Die Arroganz der hiesigen herrschenden Klasse ist also auf Sand gebaut. (pme)