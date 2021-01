imago/ZUMA Press/Monatge jW

Behördenblindheit

Zu jW vom 31.12./1.1.: »475 Neonazis mit Haftbefehl gesucht«

Wenn ich mich als Antifaschistin, wie unlängst geschehen, nach einer Nazibedrohung von einem deswegen gerufenen Polizisten fragen lassen muss, woher ich denn wisse, »dass dies ein Nazi sei, ob der es auf seiner Stirn geschrieben habe«, so kommen bei mir schon Zweifel am Vermögen, die »mit Haftbefehl gesuchten Neonazis« tatsächlich zu finden, denn die haben ganz sicher nicht auf ihrer Stirn geschrieben: »Ich bin ein Nazi«! Ich erlebe es seit Jahrzehnten immer wieder, wie Polizei und Ermittlungsbehörden strafrechtlich relevante Naziaktivitäten ignorieren und verharmlosen. Im Gegensatz dazu sehe ich bei meinen Aktionen gegen den sichtbaren Nazidreck, geschrieben nicht auf die Stirn der Urheber, sondern im öffentlichen Raum, mehr Polizei – und Ermittlungseifer. Daher war es mir ein großes Vergnügen, mich gerade ganz bewusst für die Beschädigung einer »politisch motivierten Sachbeschädigung« am 17. Juni in Halle selbst anzuzeigen! Ein großes Hakenkreuz auf einem Antifa-Graffito habe ich mit einem großen roten Herzen übersprayt – mit größter Genugtuung!

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Streit der Kapitalfraktionen

Zu jW vom 30.12.: »Einfach mal Aldi blocken«

Dass so ein Protest nach Aufmacher schreit, verstehe ich schon. Nur sollte eine konsequent linke Zeitung analysieren, was da läuft. Bei den Verteilungskämpfen der letzten beiden Jahre – so lange gibt es die Truppe ja – stand »Land schafft Verbindung« (LsV) immer stramm zu den Forderungen des Lobbyvereins der großen Agrarbetriebe DBV (Deutscher Bauernverband) gegen jegliche Beschneidungen ihrer Pfründe. Egal, ob das die Verteilung der Agrarsubventionen der EU oder die notwendige Verschärfung der Düngeverordnung betraf, die Massentierhaltung oder die Reduzierung der Pestizide – immer fand sich der Verein LsV auf der Seite der Leugner einer Naturgefährdung – und mit seinen Traktordemos auf Seite 1. Einige hundert Demonstrierende legten zur »Grünen Woche«, als die BRD nun nach Jahrzehnten der Verschleppung die EU-Beschlüsse zur Sicherung sauberen Trinkwassers in der neuen Düngeverordnung umsetzen sollte, die Hauptstadt fast lahm! Die Düngeverordnung ist dann ja auch noch einmal verwässert worden. Es vertieft sich bei mir der Eindruck, dass sich hier die Profiteure des Agrarbusiness eine populistische Vorfeldorganisation für die Straße geschaffen haben. Dass ihre Forderungen die Widersprüche zwischen den sehr ungleichen Akteuren der privatkapitalistisch betriebenen Landwirtschaft, zwischen ihnen selbst und den anderen, zum Teil hochkonzentrierten Kapitalfraktionen, die aus »verständlichen« Profitgründen an niedrigen Lebenshaltungskosten festhalten, aufscheinen lassen, macht sie noch nicht zu Partnern bei der notwendigen Umgestaltung der Gesellschaft. Wenn ich Akteure und Partner zur Agrarwende suche, dann zum Beispiel bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.

Peter Tiedke, per E-Mail

Isolation aufbrechen

Zu jW vom 2./3.1.: »Vortrupp der Veränderung«

Es ist gut, dass dem Artikel ein kurzer Lebenslauf Palmiro Togliattis beifügt war. Über die von Togliatti (und Stalin) vollzogene Wende oder Anbiederung an das bürgerliche Lager (Wende von Salerno, 1944) wurde schon an anderer Stelle berichtet. Aber sehen wir uns seine Verantwortung als Justizminister an: »Er schloss dabei umstrittene Kompromisse« – das sagt wenig aus. Die Amnestie für politische Gefangene, die der Justizminister Togliatti am 22. Juni 1946 unterzeichnete, war eine epochale, aber befremdliche Entscheidung für einen Kommunisten. Alle Faschisten profitierten davon, mit sehr wenigen Ausnahmen. In diesen dramatischen Jahren des Wiederaufbaus nach dem Krieg wäre es notwendig gewesen, reinen Tisch mit der faschistischen Vergangenheit zu machen. Italien beschloss statt dessen, den Staub unter dem Teppich zu verstecken: Togliatti legte das Amnestiegesetz vor, das der Premierminister Alcide de Gasperi sofort gegenzeichnete und das natürlich nicht nur dem postfaschistischen, sondern auch dem bürgerlichen und monarchistischen Lager gefiel. Die Fondazione Gramsci verfüge über »Dokumente, aus denen die sprichwörtliche Duplizität von Togliatti auf fast peinliche Weise belegt wird«, bemerkte dazu der Corriere della Sera. Im wesentlichen mussten die Kommunisten, die fünfzehn Jahre des Sichversteckens hinter sich hatten, die verlorenen Verbindungen innerhalb der italienischen Gesellschaft wiederentdecken. Die IKP »wollte sich in eine Massenpartei verwandeln und das Eis mit diesen Teilen der Gesellschaft brechen, die dem Regime gedient hatten«. Aus diesem Grund beschloss Togliatti, der eventuell davon zunächst gar nicht begeistert war, die Amnestie zu starten.

Leonhard Schäfer, Florenz/Italien

Korruption beenden

Zu jW vom 31.12./1.1.: »Die Kasse klingelt«

»Wes Brot ich ess, des Lied ich sing«, lautet eine alte Weisheit: Es kann mir kein Politiker sagen, dass er weiterhin gänzlich unabhängig Entscheidungen treffen wird, wenn er große Geldsummen für seine Partei erhält. Die Fälle von direkter Korruption lasse ich dabei einmal weg. Oft ist es zudem auch so, dass aktiv um Spenden geworben wird, das geschieht auch höchstpersönlich. Ein Politiker, dem es gelingt, hier eine gute Einnahmequote zu erzielen, wird sicher auch persönliche Vorteile im Parteiapparat haben. Der Schatzmeister wird darauf achten, ein solches Mitglied möglichst nicht zu verlieren. Die Großspenden zeigen doch, dass diese Mittel gerade aus Bereichen kommen, wo sich die Interessen eben nicht mit denen der breiten Bevölkerung decken (Immobilienwirtschaft, Autokonzerne, Arbeitgeberverbände). Ich bin dafür, dass hier eine gesetzliche Beschränkung eingeführt wird – rigoros. Der Höchstbetrag pro Person und Jahr muss deutlich runter – vielleicht unter 10.000 Euro. Firmenspenden würde ich gänzlich verbieten. Wenn solch ein gesetzliches Verbot nicht so leicht eine parlamentarische Mehrheit findet, so könnten sich Parteien auch selbst verpflichten, keine solchen Spenden anzunehmen (…).

André Pinther, per E-Mail