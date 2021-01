Proteste in Lager auf Weihnachtsinsel

Perth. In einem Internierungslager auf der zu Australien gehörenden Weihnachtsinsel haben Gefangene gegen die Haftbedingungen protestiert. Dabei seien mindestens zwei Gebäude in Brand gesteckt worden, teilte die Menschenrechtsorganisation »Refugee Action Coalition« am Mittwoch mit. Beamte der australischen Grenzbehörde ABF waren im Einsatz, um die Proteste niederzuschlagen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. In dem Lager auf der entlegenen Insel im Indischen Ozean sind den Informationen zufolge mehr als 200 Menschen untergebracht, die keine Australier sind und wegen Delikten wie Überfällen oder allein wegen abgelaufener Visa in Haft genommen wurden. (dpa/jW)