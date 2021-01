Grünes Licht für Vakzin von Moderna in EU

Den Haag. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat den Weg für die Anwendung des Coronaimpfstoffs des US-Konzerns Moderna in der EU frei gemacht. Sie empfehle eine bedingte Zulassung des Mittels »zur Prävention von Covid-19 bei Menschen ab 18 Jahren«, erklärte die in Amsterdam ansässige Behörde am Mittwoch per Twitter. Die EU-Kommission muss diese Zulassung nun noch formell erteilen und will dies schnell tun. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Entscheidung der Experten und versprach ein beschleunigtes Verfahren. (AFP/jW)