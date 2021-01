Neuer Höchststand an Coronatoten in den USA

Washington. Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer der Coronapandemie in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Dienstag abend (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden weitere 3.936 Verstorbene gezählt. Die USA sind von den absoluten Zahlen her das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Die Zahl der dort registrierten Todesopfer seit Beginn der Pandemie stieg nach den jüngsten Angaben auf 357.067. Die Gesamtzahl der erfassten Infektionsfälle liegt inzwischen bei mehr als 21 Millionen. (AFP/jW)