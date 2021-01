Hungertod in Kauf genommen

REUTERS/Khaled Abdullah Sanktionen treffen die Ärmsten: Verteilung von Lebensmitteln in Sanaa, Jemen

Nur noch wenige Tage verbleiben dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump bis zur Amtsübergabe an Joseph Biden am 20. Januar, um ein schon vor Monaten gegenüber Saudi-Arabien gemachtes Versprechen einzulösen. Man prüfe die Listung der Ansarollah (»Huthis«) als terroristische Organisation als Teil der Kampagne des »maximalen Drucks« gegen den Iran, verlautbart es seit Wochen aus der US-Regierung. Denn obwohl das Gegenteil längst erwiesen ist und dies auch aus US-amerikanischen Sicherheitskreisen bestätigt wird, bezeichnet die Trump-Administration die Ansarollah weiter als Vasallen Teherans. Mindestens in gleichem Maße dürfte es Trump aber darum gehen, das im geheimen seit vielen Jahren mit Israel kooperierende Riad doch noch dazu zu bewegen, die »Normalisierung« seiner Beziehungen mit Tel Aviv in einem Abkommen zu besiegeln, wie es bereits die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, der Sudan und Marokko getan haben.

Bereits Anfang Dezember haben die USA fünf hochrangige Mitglieder der Ansarollah mit Sanktionen belegt. Und auch Pläne, die Gesamtorganisation auf die schwarze Liste zu setzen, gibt es schon seit dem Jahr 2016. Offiziell um die Bemühungen der Vereinten Nationen um einen Friedensschluss im Jemen nicht zu gefährden, wurden sie bislang nicht umgesetzt.

Jetzt, da Washington doch noch eine Last-Minute-Listung vollziehen könnte, haben zahlreiche Hilfsorganisationen und US-Kongressabgeordnete eindringlich vor den fatalen Konsequenzen eines solchen Schrittes gewarnt. So würde die humanitäre Hilfe für Millionen von Jemeniten ganz akut gefährdet, schrieben Anfang Dezember 29 im Jemen tätige Hilfsorganisationen in einem Brief an den US-Kongress. Denn wären die Ansarollah als Terrororganisation eingestuft, wäre es US-Organisationen und -Individuen untersagt, diesen »materielle Ressourcen oder Unterstützung« zukommen zu lassen. Sie liefen Gefahr, von sekundären Sanktionen oder Strafen getroffen zu werden, sollten sie ihre Tätigkeit in unter Kontrolle der Ansarollah stehenden Gebieten, in denen die Mehrheit der jemenitischen Bevölkerung lebt, dennoch fortsetzen. Der Import von Nahrungsmitteln und Medikamenten, auf den der Jemen fast vollständig angewiesen ist, würde deutlich erschwert, genau wie Überweisungen von Auslandsjemeniten, Hilfsorganisationen und Geschäftspartnern.

Da die Ansarollah die Hauptstadt Sanaa, die für die Einfuhr von Gütern bedeutendste Hafenstadt Hodeida und relevante Infrastruktur kontrollieren, wären die Auswirkungen auch für den Rest des Landes fatal. Die sich ohnehin in freiem Fall befindliche Landeswährung Rial würde aller Wahrscheinlichkeit nach weiter entwertet und die Wirtschaft des Landes erneut geschwächt.

Dass die Regierung Trump, die wie auch schon ihre Vorgängerin unter Barack Obama den seit fast sechs Jahre währenden Angriffskrieg einer Koalition unter Führung Saudi-Arabiens gegen den Jemen unterstützt, den Hungertod von Jemenitinnen und Jemeniten für politische Zwecke in Kauf nimmt, ist nicht neu. Im März 2020 hatte sie Hilfslieferungen im Wert von 73 Millionen US-Dollar für Gebiete unter Kontrolle der Ansarollah gestrichen. Das Welternährungsprogramm musste daraufhin die Einstellung der Hälfte seiner Maßnahmen im Jemen ankündigen, und die Vereinten Nationen erklärten, 31 von 41 ihrer Programme im Land seien in Gefahr. Zugleich sah sich die Weltgesundheitsorganisation, der die US-Regierung wegen deren »Versäumnissen im Kampf gegen die Coronapandemie« und angeblicher Nähe zu China die komplette US-Finanzierung entzogen hatte, gezwungen, 80 Prozent ihrer Gesundheitsleistungen im Jemen einzustellen – und das kurz nachdem die ersten Fälle von Coronainfektionen aus dem Land gemeldet worden waren, in dem ohnehin nur noch weniger als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen in Betrieb sind.