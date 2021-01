Washington bezahlt Sudan für Annäherung an Israel

Khartum. Nach der Annäherung an Israel stellen die USA umfassende Finanzhilfen für den Sudan bereit. Während eines Besuchs in dem nordafrikanischen Land am Mittwoch unterzeichnete US-Finanzminister Steven Mnuchin eine Vereinbarung, die dem Staat unter anderem Zugang zu jährlich mehr als einer Milliarde US-Dollar der Weltbank verschafft. (AFP/jW)