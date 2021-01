Schwerin: Stiftung stützt Nord Stream 2

Schwerin. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns will mit der Gründung einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der Ostseegaspipeline Nord Stream 2 unterstützen. Auf einer Sondersitzung am Mittwoch beschloss das Kabinett die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung, die dem Umwelt- und Naturschutz verpflichtet sein, aber auch gewerbliche Aktivitäten entfalten soll. Wie es hieß, sollen über die Stiftung auf Vorrat Bauteile und Maschinen gekauft werden, die für die Fertigstellung der Gasleitung unerlässlich sind. Auf diese Weise sollen angedrohte Sanktionen der USA umgangen werden. Die Stiftungsgründung muss noch vom Landtag bestätigt werden, der sich an diesem Donnerstag damit befassen wird. Der Bau der Pipeline war Ende 2019 kurz vor der Fertigstellung unterbrochen worden, nachdem unter dem Druck der USA Rohrverlegeschiffe abgezogen worden waren. (dpa/jW)