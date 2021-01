Verklärtes Verhältnis

Continental AG/dpa Historische Aufnahme der Kolbenring-Fertigung im Werk Frankfurt im Jahr 1935

»Bewährt an allen Fronten« warb im Kriegsjahr 1942 der Hannoveraner Continental-Konzern für sich. Einen faktenreichen Einblick in die bisherige Kriminalgeschichte des Unternehmens gibt der Münchner Wirtschaftshistoriker Paul Erker mit dem vorliegenden umfangreichen Werk »Zulieferer für Hitlers Krieg. Der Continental-Konzern in der NS-Zeit«. Dem 868 Seiten umfassenden Band liegt eine immense Quellenarbeit zugrunde, die ohne die Unterstützung der Konzernleitung durch die – jahrzehntelang hartnäckig verweigerte – Öffnung von Archiven nicht möglich gewesen wäre (siehe jW vom 2.9.2020).

Welchen Stellenwert »Conti« nicht nur in der Reifenindustrie (Autos, Lkw, Fahrräder und Flugzeuge), sondern auch für sonstige Gummiwaren hatte (von Schuhen, Stiefeln bis Gasmasken), wird vom Autor gut herausgearbeitet. Wie relativ rasch die Umstellung von ziviler auf Rüstungsproduktion vonstatten ging, wird erkennbar; und wie das sogar unter den Bedingungen von Autarkie mit ihrer Ersatzwirtschaft vor sich ging, etwa beim Ersatz von Natur- durch »deutschen« Kautschuk von den IG Farben (siehe jW vom 2.12.2020). Erker führt an, wie gnadenlos auch die »hauseigenen« Konzentrationslager sowie die für Zwangs- und »Fremdarbeiter« für den Profit genutzt wurden.

Ehrlich empört zeigt sich der Autor über die Weißwäscherei der Verantwortlichen nach dem Krieg, etwa wie sich der Herr Generaldirektor und seinerzeit »Wehrwirtschaftsführer« Fritz Könecke vor dem Entnazifizierungsausschuss als »sozialer und anständiger Betriebsführer« sowie »ausgewiesener Nazigegner« darzustellen versuchte. Die Herren Kriegsgewinnler und ihr Hausmeier meinten, unbehelligt zum Tagesgeschäft übergehen zu können. So traf sich am 9. August 1945 der Continental-Aufsichtsrat, in dem wie selbstverständlich weiterhin die Herren Wilhelm und Georg von Opel saßen, mit Könecke und einigen anderen Vorständen, um den Jahresabschluss für 1944 zu besprechen.

Könecke wurde 1949 nach heftigen Auseinandersetzungen auch in der Öffentlichkeit – da war Westdeutschland schon auf Marshallplan-Kurs – als »entlastet« eingestuft. Hierzu zitiert Erker übrigens wenigstens einmal die Niedersächsische Volksstimme (später Die Wahrheit) der KPD, die von einer »Entnazifizierungkomödie um den reaktionären Rüstungsfachmann« sprach. Bei Conti war Könecke wegen des Widerstands in der Belegschaft nicht mehr tragbar, noch 1949 heuerte er beim Konkurrenten Phoenix an, bis er schließlich 1952 in den Vorstand von Daimler-Benz kommt, um bereits im Jahr darauf zum Vorstandsvorsitzenden aufzusteigen. Dort kehrt auch Friedrich Flick bereits als Großaktionär ein. Was Erker nicht erwähnt, ist unter anderem, dass Könecke den wütenden Antisemiten, SS-Offizier und späteren »Arbeitgeber«-Präsidenten Hanns Martin Schleyer als seinen Assistenten ins Unternehmen holte.

Der Band macht deutlich, wie im Krieg und bei dessen Vorbereitung keineswegs die Konkurrenz aufgehoben wurde zwischen den Monopolen der Rüstungsindustrie, zu denen Continental zweifellos gehörte. Wie sie in dieser Auseinandersetzung die verschiedenen Instanzen des Staates in der Rüstungswirtschaft zu instrumentalisieren und auszuspielen suchten, wird bei Erker allerdings eher als mehr oder weniger erzwungene Unterordnung unter den Nazistaat verbucht. Von welchen Interessen dieser Staat wirklich dominiert wurde angesichts der Machtstellung der Monopole und Großbanken, sagt Erker nicht. Die Rolle der Großbanken bei Conti (und im Machtgefüge insgesamt) wird ohnehin nur eher beiläufig vermerkt. Vor allem aber wird die Rolle der IG Farben als das in der Kriegsplanung und -vorbereitung führende Monopol hinter den vielfältigen staatlichen Stellen und denen der Nazipartei geradezu verniedlicht.

Erkers Buch steht exemplarisch für den Trend in der (west-)deutschen Geschichtswissenschaft von der Apologie der Konzerne und der Verharmlosung ihrer Rolle im Faschismus hin zur »Entdämonisierung der Unternehmen«, wie es Werner Plumpe im 2. Band des Jahrbuchs für Wirtschaftsgeschichte 2004 formulierte. Die Kapitalisten seien nicht in erster Linie die Initiatoren, Förderer und Nutznießer des Faschismus, sondern selbst Getriebene. Bezeichnend dabei ist, so auch in Erkers Buch, dass der Begriff »Faschismus« sorgsam vermieden wird. Andererseits wird an anderen Stellen wie selbstverständlich die Nazisprachregelung von »Fremdarbeiter«, »Betriebsführer« und »Gefolgschaft« übernommen.

Für die heutigen Kämpfe nicht nur bei Continental wird deutlich: Die Herren damals, und in ihrer Nachfolge auch Damen wie die heutige Großaktionärin Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann samt Erben, schrecken in den Spuren des deutschen Imperialismus vor nichts zurück. Für den Profit werden nicht nur schwerste Arbeitsbedingungen, verpestete Luft, Rohstoffraubbau, Druck auf die Löhne sowie Entlassungen in Kauf genommen. Sobald der sozialpartnerschaftliche Betrug nicht mehr ausreicht, werden auch Faschismus und schließlich Krieg gefördert. Solche Zusammenhänge sind in Erkers Buch nicht zu finden, obwohl er reichhaltiges Material dazu liefert.