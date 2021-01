Von Molekülen und Emotionen

imago images/koya979 Trauma? An den Enden menschlicher Chromosome lassen sich zum Teil extreme negative Erfahrungen erkennen

Durch die Untersuchung von Entwicklungsstörungen bei Kindern, die in rumänischen Waisenhäusern der Ceausescu-Zeit kaum Zuwendung erhalten hatten, entdeckte die US-amerikanische Gehirnforscherin Stacy Drury, dass bei diesen Kindern die Enden der Chromosomen, die Telomere, verkürzt waren. Das ist ein Zeichen vorzeitigen Alterns und künftiger mentaler Probleme, die kaum reparabel sind, wenn das Kind länger als zwei Jahre unter so widrigen Bedingungen lebt. Kommt es früher in eine Pflegefamilie, hat es viel bessere Chancen auf eine normale Entwicklung.

Das Beispiel zeigt, dass in der Neuropsychologie die traditionelle Sicht der angeblichen Dualität von Körper und Geist überwunden wird. Aber in vielen Ländern tut man sich schwer, die diesbezüglichen Erkenntnisse in die Praxis zu überführen. Das würde nämlich bedeuten, allen Kindern gleiche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, was konkret hieße, sie individuell differenziert zu fördern. Wie weit davon sogar ein reiches Land wie die Bundesrepublik entfernt ist, zeigt sich nicht erst am unbefriedigenden Niveau der Inklusion behinderter Kinder.

Der am 22. November 2020 verstorbene Sonderpädagoge und Neurowissenschaftler Wolfgang Jantzen war früh überzeugt vom unlöslichen Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Entwicklung und ein bedeutender Pionier im Kampf für die Inklusion. Ebenso wichtig sind seine auf derselben Grundlage stehenden Beiträge zur Rehabilitationsforschung.

Der an der Universität Bremen lehrende Jantzen erhielt in seiner Zunft nicht die Anerkennung, die ihm gebührte. Das hing sicher damit zusammen, dass der 1941 geborene Wissenschaftler sich offen zum Marxismus bekannte und seine Arbeiten ausdrücklich in die Tradition sowjetischer Neuropsychologie stellte: der »Kulturhistorischen Schule« von Lew Wygotski (1896–1934), Alexej Leontjew (1903–1979) und Alexander ­Lurija (1902–1977). Diese – bis in die USA wirkenden – Wissenschaftler hatten trotz zeitweiliger Behinderung durch die Zensur die Bedeutung der Intersubjektivität und der Tätigkeit sowohl in der evolutionären als auch in der individuellen Entwicklung des Menschen erforscht und hervorgehoben. Heute weiß man – so Jantzen in einem Gespräch mit Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik –, dass bereits einzellige Lebewesen ohne Zellkern durch selektive Molekularschlösser in ihrer Membran fähig sind, sich in ihrer Umwelt zu orientieren. Das gelingt um so besser, je mehr die Moleküle miteinander kooperieren. Dieses Prinzip der Interaktion mit der Umwelt und anderen Artgenossen entwickelt sich weiter in allen höheren Lebensformen, die wiederum extrem abhängig sind vom Funktionieren dieses Prinzips. Für den heranwachsenden Menschen bedeutet das, dass Anerkennung sowie Bildungs- und Arbeitschancen unverzichtbare Voraussetzung einer glückenden Entwicklung sind. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Behinderungen: Je mehr Zuwendung, Anerkennung, Bildungs- und Arbeitschancen sie bekommen, desto besser entwickeln sie sich. Selbst bei Alzheimer- und Komapatienten ist die Bedeutung von Zuwendung und Ansprache nachgewiesen.

Im Gespräch mit Baumann hob Jantzen hervor, dass die Emotionen die Nahtstelle zwischen Körper und Umwelt sind, zwischen unbewussten und bewussten Entscheidungen – was auch bereits in Sigmund Freuds Neuropsychologie der Emotionen angelegt war: »Egal, ob ich verhaltensgestörte Leute nehme, ob ich Hirnverletzte oder ob ich ›ganz normale‹ Erwachsene nehme. Situationen von Anerkennung, dauerhaft realisiert, erhöhen die geistigen Kräfte.« Dagegen ist das Ausgrenzen von Behinderten oder auch von Straftätern für die Besserung mentaler Schwächen und asozialen Verhaltens kontraproduktiv.

Simone Danz, Professorin für Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, hält fest: »Wir wissen inzwischen aus Forschungen von Prof. Wolfgang Jantzen, dass feine Isolationsprozesse schon sehr früh stattfinden. Wenn einer Mutter gesagt wird: ›Ihr Kind ist geistig behindert‹, geht sie sofort mit ihm anders um. Und diese feinen Prozesse der Interaktion bilden sich schon mental ab. So werden Menschen früh isoliert und in Schubladen gesteckt.« Mit seiner Forderung nach Inklusion bezog sich Jantzen auch auf die Erfahrungen der offenen Psychiatrie von Frantz Fanon (1925–1961) und Franco Basaglia (1924–1980).

Die Gesamtheit unserer sozialen Beziehungen wird durch unsere Entwicklungsbiologie verinnerlicht: Die vom Individuum gespeicherten Emotionen ermöglichen, ein menschliches Gegenüber einzuordnen. In der Theorie der Pädagogik, im Umgang mit Behinderten und bei der Rehabilitation von Straftätern sind diese – letztlich auf sowjetischen Forschungen basierenden – Erkenntnisse der Neurowissenschaft mittlerweile weitverbreitet. Für ihre Umsetzung reicht jedoch nicht allein ein neuer Geist in diesen Wissenschaften, es bedarf adäquater materieller Voraussetzungen. Ansonsten findet sie enge Grenzen nicht nur aufgrund mangelnder finanzieller Ausstattung der zuständigen Institutionen, sondern auch der Fesseln der auf Hierarchisierung zielenden neoliberalen Gesellschaft.

Als Jantzen 1987/88 eine Gastprofessur in Leipzig wahrnahm, stellte er fest, dass die »Kulturhistorische Theorie« wenig Einfluss auf die praktische Psychiatrie der DDR hatte. Er beobachtete aber, dass die gesicherte soziale Situation den Menschen ermöglichte, sich mit mehr Empathie einander und auch den Problemen von Armut und Ausgrenzung in der übrigen Welt zuzuwenden, als es in der Bundesrepublik der Fall war. Frustration, Ohnmacht und Wut, die psychologischen Folgen des Verlustes von Arbeits- und Lebenssicherheit nach der Vereinigung von DDR und BRD, qualifizierte er als Syndrome von Kolonisierten.

Mit Wolfgang Jantzen ging uns ein Wissenschaftler verloren, der den komplexen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft auf höchstem marxistischem Niveau darstellte.