Feiern für drei

dpa Jetzt aber ranhalten: Sachsen-Anhalts Geburtenrate ist unterirdisch

Als einziges ostdeutsches Bundesland begeht Sachsen-Anhalt heute das Fest der heiligen drei Könige. Es ist ein Feiertag für die rund 80.000 Katholiken im Land, das sich als Wiege der Reformation versteht. Für drei Monarchen, die, wie Martin Luther feststellte, in der Bibel gar nicht erwähnt werden. Caspar, Melchior, Balthasar, die mit Weihrauch, Gold und Myrrhe die Geburt Christi würdigen: eine Legende aus nachbiblischen Jahrhunderten.

Vielleicht müssen in Sachsen-Anhalt bald ähnlich kostspielige Prämien für den Nachwuchs ausgelobt werden, denn hier ist der Altersdurchschnitt mit 47,5 Jahren bundesweit am höchsten. Die Geburtenrate ist unterirdisch. So kam denn auch das erste Neujahrsbaby des Landes in Halle (Saale) erst gegen 3 Uhr zur Welt – ein Babyboom sieht anders aus. Bald könnten auch hier rein statistisch drei ältere Herren auf ein Kleinkind kommen. Und da sind die älteren Frauen noch gar nicht mitgerechnet.

Der heutige Feiertag kommt denkbar ungünstig. Nach Weihnachten und Silvester sorgt er wieder für lange Schlangen vor den Supermärkten. Für Arbeitnehmer ist es unmöglich, diesen Mittwoch mit einem Brückentag zu einem verlängerten Wochenende zu machen. Und die Katholiken im Land müssen auf die Sternsinger verzichten, weil sie in Coronazeiten nicht nur den Segen fürs Haus, sondern eventuell auch den Tod in Gestalt von Aerosolen bringen.

Immerhin ein Gutes hat dieser Feiertag: Traditionell fragt sich in Sachsen-Anhalt an diesem Tag niemand, ob heute die Schulen wieder aufmachen. Und zumindest das sorgt ja für ein bisschen Entspannung und verhaltene Freude.