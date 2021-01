Racheakt Enteignung

imago images/ZUMA Wire Die 2017 vom staatlichen Versicherungskonzern PZU übernommene Pekao hat sich bereit erklärt, das Spielchen der PiS-Regierungen mitzumachen

Polen hat seit dem Jahreswechsel eine Bank weniger. Am Vormittag des 31. Dezember erschienen am Sitz der privaten Idea-Bank in Warschau Vertreter der staatlichen Bankenaufsicht, entließen Vorstand und Aufsichtsrat und verkündeten die »Zwangsrestrukturierung« des Instituts. Konkret bedeutete das, dass die zweitgrößte Bank des Landes, die staatlich kontrollierte Pekao, die Geschäfte für einen symbolischen Zloty (22,5 Eurocent) übernahm.

Offizieller Grund für die Zwangsübernahme waren die nach Einschätzung der Aufsicht drohende Insolvenz der Idea-Bank sowie die Risiken für den polnischen Finanzsektor, die sich hieraus hätten ergeben können. Entsprechend erleichtert fielen die Reaktionen am polnischen Finanzmarkt aus. Stellungnahmen vom Wochenanfang gingen übereinstimmend in die Richtung, dass die Übernahme die für den Sektor günstigste Lösung gewesen sei: Die Hälfte des negativen Eigenkapitals des Geldhauses von zuletzt umgerechnet 120 Millionen Euro schießt der gemeinsame Sicherungsfonds der polnischen Baken zu, die andere Hälfte wird durch die Einziehung der Aktien und Anleihen, also die Enteignung der Gläubiger, finanziert. Für die übernehmende Bank Pekao ist die Operation nach eigener Darstellung sogar ein gutes Geschäft, weil sie so ihr Kreditportfolio mit einem Schlag um die Hälfte aufstockt.

Freilich wurde diese Einschätzung wohl nicht von allen in der Pekao-Cheffetage geteilt, zwei Vorstandsmitglieder erklärten noch am Silvestertag ihren Rücktritt. Denn der bisherige Großaktionär der Idea-Bank, Leszek Czarnecki, kündigte an, gegen die Zwangsübernahme vor polnischen und EU-Gerichten zu klagen. Laut ­Czarnecki ist die Operation ein politischer Rachefeldzug der PiS-Regierung gegen seine Person. Nach seiner Darstellung war die Krise, in die die Idea-Bank 2018 geraten war, auf dem besten Wege, beigelegt zu werden, und 2020 habe de Bank erstmals wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Tatsächlich war Czarnecki erstmals Ende 2018 mit der Regierung in Konflikt geraten. Damals hatte ihn der seinerzeitige Chef der Finanzaufsicht, Marek Chrzanowski, mit einem Angebot aufgesucht, das er als Schmiergeldforderung interpretierte: Czarnecki solle einen von der Aufsicht benannten Menschen – einen mit der Bankbranche nicht vertrauten Provinzanwalt aus Czestochowa – als Berater einstellen und ihm ein Honorar von 40 Millionen Zloty zahlen (knapp 10 Millionen Euro). Dafür werde ihm die Aufsicht bei Sanierung seiner Bank entgegenkommen. Die Affäre schlug zwar Wellen bis in die polnische Nationalbank, deren Chef Adam Glapinski von dem Angebot offenbar gewusst hatte, verlief dann aber doch im Sande. Ein zweites Mal kam die Czarnecki-PiS-Connection im Herbst 2020 in die Schlagzeilen: Da versuchte die Staatsanwaltschaft, Czarnecki verhaften zu lassen, was aber daran scheiterte, dass ein Warschauer Gericht sich weigerte, einen Europäischen Haftbefehl gegen den Banker auszustellen. Im Zuge der Auseinandersetzung behauptete Czarneckis Anwalt Roman Giertych, im Sommer habe ein Abgesandter der Regierungspartei Czarnecki in seinem südfranzösischen Domizil aufgesucht und ihm ein Dreiecksgeschäft vorgeschlagen: Czarnecki solle den regierungskritischen Fernsehsender TVN übernehmen und zu politischer »Neutralität« veranlassen; anschließend würde eine staatliche Bank ihm das Aktienpaket zum Vielfachen des Kaufpreises abnehmen.

Das Angebot wurde durch die Regierung zwar dementiert, doch es ist bekannt, dass TVN der Regierungspartei ein Dorn im Auge ist. Nur gehört TVN dem US-Konzern Discovery, und der steht unter dem direkten Schutz der Warschauer US-Botschaft, die der PiS schon mehrfach auf die Finger geklopft hat, wenn diese seine »Repolonisierung« ins Gespräch brachte. Ein Erfolg dieses Dreiecksgeschäfts hätte also durchaus im Sinne der Regierenden gelegen; aber Czarnecki lehnte den Vorschlag nach eigenen Worten ab. Kurz danach habe, so Recherchen der Gaseta Wyborcza, die Bankenaufsicht angefangen, diskret Interessenten für eine Übernahme der Idea-Bank zu suchen. Und die 2017 vom staatlichen Versicherungskonzern PZU übernommene Pekao habe sich bereiterklärt, das Spiel mitzumachen.