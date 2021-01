Flucht in die Paranoia

imago images/ingimage Orientierungslos durch Tag- und Alpträume: Die Krise des Mannes, Büroedition

Es sind schlechte Zeiten für Helden. Hollywood hat sie ins Comic- und Fantasy-Genre abgeschoben, in ein Reservat, in dem Männer noch glaubhaft Welten retten können, freilich unter der Bedingung, dass diese Welten zweifelsfrei fiktiv sind. Ein paar wenige prototypische Geheimagenten mit Namen Jack säumen noch die Unterhaltungsliteratur, die Belletristik zeigt hingegen ständig die Krise des Mannes auf – oder zumindest des weißen Mannes. Überall leidet er, säuft, versinkt in Depression, sei es bei Michel Houellebecq, Karl Ove Knausgård oder Thomas Melle, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Auch der US-amerikanische Schriftsteller Joseph O’Neill, Jahrgang 1964, nimmt sich in seinem Prosaband »Guter Ärger« des schwächelnden Geschlechts an. Seinen zumeist männlichen Protagonisten scheint allen der Halt zu fehlen in den Gesellschaften und Beziehungen, die ihre Väter und Großväter noch nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen gestalteten. Wo diese großspurig auftraten, irren ihre Nachkommen orientierungslos durch Tag- und Albträume.

In der besten der elf kurzen Erzählungen schrecken unbekannte Geräusche ein Ehepaar aus dem Schlaf. Der Mann ist von einer Schockstarre gelähmt, er hat Panik vor einem möglichen Angreifer, so dass die Frau nach dem Rechten sieht. Erst nach Minuten kann er sich wieder bewegen und findet seine Gattin seltsam verändert, aber allein, in der Küche vor. Möglich, dass sie einen Einbrecher vertrieben hat, sie klärt den Vorfall nicht auf. Ihr Mann hält daraufhin abends Wache und zieht sich schließlich sogar in den Garten zurück, macht Jagd auf imaginäre Angreifer. Er will sein Versagen kompensieren, lässt sich in die überkommene Rolle des Beschützers fallen, versucht seine Angst vergessen zu machen, indem er sich der Paranoia ergibt.

In einer anderen Geschichte leidet ein Mann darunter, dass seine Frau ihn nicht begehrenswert findet. Seine Sexualität ist für sie nur in dem Maße von Belang, dass sie schwanger werden möchte. Und selbst hierfür ist eine künstliche Befruchtung vonnöten, ein Unterfangen das gründlich missglückt, als er bei der Samenspende den Plastikbecher verfehlt. Der arme Kerl sucht in einem Diner Trost, wo die Stammkundschaft aus Greisen sich mit noch traurigeren Anekdoten überbietet aus einer Zeit, in der sich Kerle noch ungestraft wie Arschlöcher verhalten konnten, um schließlich einsam zu altern.

Die meisten von O’Neills Protagonisten sind Männer jenseits des vierzigsten Lebensjahrs, einigen von ihnen könnte man eine Midlife-crisis unterstellen, womöglich ist es aber einfach eine Krise ohne Ende. Denn sie scheinen die Verheißung eines Neuanfangs nicht zu kennen, es fehlt ihnen die Phantasie für einen Ausbruch. Ein langweiliger Golftrip mit falschen Freunden ist das höchste der Gefühle, was man sich hier leistet. Und selbst wenn ein unglücklicher Ehemann einen ganzen Kontinent von seiner hartherzigen Frau entfernt ist, sehnt er sich noch nach ihr statt nach einem Abenteuer. Eine lähmende Melancholie hält die Herren gefangen und schließt sie in sich selbst ein.

Mitleid kommt gleichwohl selten auf, und zwar weil O’Neill seine Protagonisten gerne mit dicken Pinselstrichen zeichnet. Ihre Traurigkeit ist ihm auch immer Symptom der Wohlstandsverwahrlosung der Mittel- bis Oberschicht, und Spott klingt in seinem Stil durch, wenn er vom Unglück dieser Ehefrauen und Ehemännern erzählt. Für Distanz beim Lesen sorgt zudem Nikolaus Stingls Übertragung aus dem Englischen, die Ton und Rhythmus einer pedantischen Konzentration auf die Semantik opfert mit dem Ergebnis, dass man nie vergisst, hier eine Übersetzung zu lesen. Das fängt schon beim Titel an, ist »Guter Ärger« eine zwar redliche aber auch recht eindimensionale Entsprechung von »Good Trouble«. In »Ärger« klingt noch mal stärker der ironische Ton O’Neills an, der beständig versichert, dass man sich gerne über seine Figuren lustig machen darf. Schade, denn erkenntnisstiftender und auch unterhaltsamer wäre es, dürfte man mit ihnen leiden.