Dörfer schützen, Klima retten

imago images/CoverSpot Protest im rheinischen Braunkohlerevier (30.8.2020)

Klimaschützer der Initiative »Kein Grund für Kohle« teilten am Dienstag mit:

Seit den frühen Morgenstunden verhindern Aktivist*innen der Klimagerechtigkeitsbewegung die Zerstörung von Wohnhäusern in Lützerath, einem Dorf im Braunkohlegebiet Garzweiler II. Fünf Personen sind auf ein Dach geklettert, um so die Abrissarbeiten der von RWE beauftragten Firma Lücker zu verhindern. Vor dem Haus haben sich weitere Menschen zu einer Spontankundgebung versammelt und unterstützen so die Besetzer*innen. Obwohl in Lützerath noch Menschen leben, zerstört RWE seit dem letzten Sommer systematisch das Wohnumfeld der Bewohner*innen. Die an Lützerath vorbeiführende Landstraße L 277 wurde abgerissen, sowie Bäume und Grünflächen in der Umgebung gerodet. »RWE darf hier eigentlich in den nächsten Jahren gar nicht weiter abbaggern, da die Gerichte noch nicht über die Klage eines Lützerather Bauern gegen seine Enteignung entschieden haben«, sagt Lisa Neurat, eine der Aktivist*innen. »Die Absicht von RWE ist klar: Hier geht es um vorzeitiges Faktenschaffen. Menschen, die hier ihr Zuhause verteidigen, sollen eingeschüchtert werden.«

Rückendeckung erhält RWE von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der ein 2019 fertiggestelltes Gutachten über ein Jahr unter Verschluss hielt. Das Gutachten beweist: Es gibt keine energiepolitische Notwendigkeit für den Abriss der sechs Dörfer. »Diese wissentliche Täuschung ist ein politischer Skandal, der das sogenannte Kohleausstiegsgesetz nun endgültig ad absurdum führt. Wir stehen an der Seite der Bewohner*innen und fordern einen sofortigen Stopp aller Abrissarbeiten und Zwangsumsiedlungen«, so Lisa Neurat.

Wir solidarisieren uns mit allen, die gegen den Braunkohleabbau Widerstand leisten. »Alle Dörfer bleiben« ist ein Bündnis der Bewohner*innen, das in den letzten Jahren mit Sitzblockaden, Mahnwachen und Demonstrationen gegen die Tagebaue protestiert hat. Auch Gottesdienste der Initiative »Kirche im Dorf lassen« haben die Menschen, die sich zum Teil schon seit Jahrzehnten gegen die Zerstörungswut der RWE wehren, ermutigt. »Widerstand ist Handarbeit«, sagt Nicola Sarić. »Denn der Kohlekompromiss, der den Braunkohletagebau erst 2038 beenden wird, dient einzig und allein der Profitgier von RWE, auf Kosten von Mensch und Natur. Im Angesicht der sich zuspitzenden Klimakrise, die die Menschen im globalen Süden am härtesten trifft, muss der Kohleabbau hier sofort gestoppt werden. Wir kämpfen für den Erhalt der Dörfer und das Ende der fossilen Energiegewinnung«, begründet Nicola Sarić die Aktion.

Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, erklärte zum aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit.

Dass Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Dezember nur moderat gestiegen sind, bedeutet keineswegs, dass sich der Arbeitsmarkt auf einem Erholungskurs befindet. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen bilden noch nicht die Folgen des zweiten Lockdowns ab, weil nur Angaben bis zum 10. Dezember erfasst wurden. Gute Arbeitsmarktpolitik müsste jetzt für die Zukunft vorsorgen, indem die Leistungen der Arbeitslosenversicherung gestärkt werden. Sie darf aber auch diejenigen nicht vergessen, die schon seit Monaten im Leistungsbezug sind.