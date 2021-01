Kritik an Frankreichs Impfstrategie wächst

Paris. Wegen des schleppenden Impfstarts in Frankreich gerät die Regierung immer weiter unter Druck. Man werde die Impfungen jetzt »verstärken, beschleunigen und vereinfachen«, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Dienstag auf RTL an. Unklarheit herrschte zunächst noch über die konkrete Zahl der geimpften Menschen. Am Montag sei die Zahl von 2.000 Impfungen überschritten worden, sagte Véran. Rund 30 Ärzte kritisierten in einem offenen Brief etwa das komplizierte Zustimmungsverfahren. (dpa/jW)