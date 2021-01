Albanien: Regierung vor Wahl umgebildet

Tirana. Wenige Monate vor den nächsten Parlamentswahlen in Albanien hat der sozialistische Ministerpräsident Edi Rama seine Regierung umgebildet. An die Stelle des amtierenden Außenministers Gent Cakaj trat am Dienstag die bisherige Verteidigungsministerin Olta Xhacka. Ihr Ressort übernahm der frühere stellvertretende Premier Ramas, Niko Peleshi. (dpa/jW)